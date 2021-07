El grup d’alimentació Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts, va tancar el 2020 amb una facturació que ascendeix a 365 milions d’euros. L’empresa, una de les deu més grans de les comarques gironines, ha registrat un creixement del 21% respecte al 2019, 64 milions d’euros per sobre, el que suposa el major increment dels darrers deu anys. Aquest augment també s’ha produït en termes de volum de producció, arribant fins a les 81.260 tones, un 15% més que a l’exercici anterior, quan se’n va produir un total de 70.703. Les dades corresponen principalment a les divisions de xarcuteria i carn fresca del grup.

A més, al llarg del 2020 la companyia, que actualment compta amb 16 plantes productives majoritàriament ubicades a la Garrotxa, però també a Barcelona, Osca i Terol, ha continuat amb la seva forta aposta inversora dels últims anys i ha destinat 20 milions d’euros per potenciar el seu pla d’expansió i creixement tant a nivell nacional com internacional. La inversió s’ha dedicat principalment a iniciar la construcció de Noel Olot, la nova planta de prop de 15.000 m2 que la companyia està construint a la capital garrotxina per potenciar la seva divisió de productes carnis frescos, que previsiblement s’inaugurarà la propera tardor; a l’expansió de la línia de productes vegetals, a l’increment de la capacitat de la planta de llescat; a la robotització dels magatzems d’expedicions o a l’actualització del sistema informàtic, entre d’altres. A banda, en un any marcat per la incidència de la COVID-19, la companyia ha destinat més de 2 milions d’euros en mesures de seguretat i prevenció per garantir en tot moment la seguretat i la salut de la seva plantilla.

Més de 1.800 empleats

Una altra de les dades més destacades del darrer exercici és el notable creixement de la plantilla de Noel que es va tancar amb més de 1.800 empleats, el que representa la incorporació de 229 persones a la seva estructura respecte l’any anterior, i un augment del 83% de mitjana anual en el darrer quinquenni. Actualment Noel està present a 66 països i la seva forta aposta per la innovació, la qualitat i la seguretat alimentaria li donen accés als mercats més exigents del món. Així, el 2020 ha obtingut l’homologació per exportar els seus productes a la Xina. Gràcies a aquesta homologació, durant el 2021 té previst exportar a aquest mercat uns 17.000.000 de quilos de porcí.