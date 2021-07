Les comarques gironines encapçalen el descens de l'atur a Catalunya durant el mes de juny. A la demarcació, la taxa de desocupats s'ha reduït fins a un 11,14% i hi ha hagut 5.187 treballadors que han trobat feina. Percentualment, és la reducció més elevada arreu del país.

L'avenç de la vacunació, el progressiu relaxament de restriccions i, sobretot, l'inici de l'estiu, s'han deixat notar al mercat laboral gironí. Aquí manen clarament l'hostaleria i el turisme, perquè tres de cada quatre desocupats que han trobat feina ho han fet al sector serveis.

Les comarques gironines tanquen el juny amb 41.380 aturats. És una xifra elevada, però que també s'ha reduït en comparació amb el mateix mes del 2020 (en concret, en un 9,10%).

Les dades d'atur del juny a comarques gironines reflecteixen tant el relaxament de restriccions com l'inici de l'estiu. Perquè a la demarcació, durant aquest mes la taxa de desocupats s'ha arribat a reduir fins a un 11,14%. Percentualment, és el descens més gran que s'ha registrat arreu de Catalunya (on, de mitjana, l'atur ha baixat un 7,46%).

Aquesta nova davallada de l'atur se suma a les que el territori ha vingut registrant des del març. És, per tant, el quart mes consecutiu en què la taxa de desocupats va a la baixa.

En concret, durant el mes de juny hi ha hagut 5.187 gironins que han trobat feina i han sortit de llistes. I tres de cada quatre ho han fet al sector serveis (dins el qual s'hi inclouen l'hostaleria i el turisme). En concret, aquí l'atur s'ha reduït en 3.975 persones. Un reflex, també, que el progressiu relaxament de restriccions, l'allargament dels horaris a l'hostaleria, la reobertura de l'oci nocturn i, sobretot, el pont de Sant Joan –amb ocupacions de fins al 95%- han contribuït a reduir atur.

La situació que viu el sector serveis, però, també s'estén a la resta. Perquè durant el mes de juny, si bé amb menor mesura, tots han reduït la xifra de desocupats. La indústria ho ha fet en 393 persones; la construcció, en 335, i l'agricultura, en 260. Finalment, hi ha 224 gironins que no tenien cap feina anteriorment, i que també n'han trobada una.

Un 9,1% menys que ara fa un any

Les comarques gironines tanquen el juny amb 41.380 desocupats. És una xifra encara elevada, però que també s'ha reduït en comparació amb el mateix mes de l'any passat (quan ja s'estava encarant del tot la desescalada). En concret, ho ha fet en un 9,1%.

Dels 41.380 desocupats, la majoria d'ells es concentren al sector serveis (29.270). Al terciari el segueix la indústria (amb 4.189 desocupats), la construcció (3.703) i l'agricultura (1.313). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.905 aturats a qui no els consten feines anteriors.

Més contractes i afiliats

El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb més contractes i afiliats a la Seguretat Social. Durant el juny, a la demarcació s'han signat 32.895 contractes, cosa que suposa un increment de fins al 43,36% en relació amb el mes anterior. Un percentatge que s'enfila fins al 68,70% si es compara amb l'any passat (perquè en relació al juny del 2020, s'han arribat a signar fins a 13.396 contractes més).

De tot aquest global, novament, el sector que concentra més contractes és el dels serveis (fins a 25.813). Ara bé, també s'ha de destacar que vuit de cada deu contractes que s'han rubricat durant el mes de juny (27.127, un 82%) són temporals.

D'altra banda, la demarcació tanca el juny amb 14.309 treballadors afiliats més, cosa que suposa un increment del 4,41% al llarg del mes. Ara, a comarques gironines hi ha 338.890 afiliats a la Seguretat Social (un 7,94% si es comparen amb els que hi havia a juny del 2020).

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A comarques gironines, segons aquestes dades, el juny s'ha tancat amb 2.521 expedients actius que afecten 8.973 treballadors. És un descens significatiu en relació amb el mes de maig (quan aleshores hi havia 3.206 ERTO actius que afectaven 12.025 empleats).