De rècord a rècord, el preu de la llum amenaça de polvoritzar aquest any totes les marques. Després dels alts preus registrats durant el temporal Filomena i després d’un mes de juny amb el preu mitjà més alt de la història, aquest divendres el preu de l’electricitat al mercat majorista es dispara fins als 99,8 euros el megawatt-hora, el segon més alt de la història, per darrere dels 103,76 euros registrats l’11 de gener de 2002. Durant el dia, el cost més alt del dia serà de 110 euros i el més baix de 82,57 euros.

L’elevadíssim preu del gas natural en els mercats internacionals i dels drets d’emissió de CO2, unit a l’auge de la demanda per les altes temperatures, s’han disparat els preus majoristes que representen el 30% del total de la factura. La resta són costos regulats (50%) i impostos (20%).

Tot i que es tracta de preus altíssims, en comparació amb el que és habitual, entra dins del previsible, ja que segons advertia la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, aquesta setmana durant la Comissió del ram al Congrés dels Diputats, «els pròxims mesos» els preus continuarien sent elevats. Aquestes declaracions les va fer Ribera en explicar les mesures «provisionals» preses pel seu departament per reduir la factura a final de mes: la rebaixa de l’IVA del 21% a l’10% fins a final d’any sempre que el preu de la llum se situï per sobre dels 45 euros el megawatt-hora i la suspensió de l’impost del 7% sobre la generació elèctrica durant tres mesos.