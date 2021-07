Aina Juliol és la nova presidenta de PGI Engineering, consultora d’enginyeria nascuda a Girona i que actualment té en cartera 5.000 projectes en més de 30 països. Juliol, que des del 2018 era directora executiva de la firma, pren el relleu de Josep Juliol, que va fundar la companyia el 1992 i que hi seguirà vinculat com a president honorífic. La nova responsable de l’enginyeria agafa el timó amb la missió de posar en pràctica un ambiciós pla de creixement amb noves àrees de negoci I noves divisions per consolidar-se com a referent en el sector. En aquest sentit, PGI Engineering preveu créixer en dos milions d’euros aquest 2021 i passar de 12 a 14 milions d’euros de facturació. «És un gran repte que agafo amb molta il.lusió doncs PGI és una gran empresa amb un gran equip i la responsabilitat és molta. També suposa un repte pel moment en que ens trobem a tots nivells: econòmic, empresarial, un moment de canvis i transformacions en la manera de treballar i de fer negocis, en un món que va més ràpid i fins i tot és molt més competitiu», assegura la nova presidenta.

A curt termini Juliol té sobre la taula un canvi estructural intern «que ens permeti millorar a tots, ser més eficients, optimitzar-nos i ser capdavanters en el nostre sector». La seva intenció és aprofundir en el posicionament de marca i apuntalar un creixement «en tots els aspectes».

Actualment a PGI hi treballen 175 persones en projectes a nivell nacional i internacional. Entre aquests hi ha la nova Clínica Girona, edificis d’oficines com Leed Platinum de Madrid o el complex Helios també a la capital espanyola, que ha obtingut el premi al millor immoble d’obra nova per part de l’Associació Espanyola d’Oficines. També han participat en la creació d’un data Center de 65 megawatts a Mèxic i un altre de 85 a l’Uruguay, i en el nou edifici de l’hospital Broggi per a pacients amb COVID.

L’impacte de la pandèmia

Precisament, PGI no ha estat aliena a l’impacte de la pandèmia. «La vam afrontar com a equip, amb molta responsabilitat però també amb valentia ja que ens hi anava a tots molt. Vam ser capaços d’organitzar-nos remotament per seguir treballant pels nostres clients i vam seguir en tot moment tirant endavant. Gràcies a això no vam haver de fer cap ERTO», assegura Juliol. En aquesta línia, la irrupció de la COVID va comportar una lleu ralentització temporal en l’activitat «però amb prou feines perceptible». I pel que fa a la manera de treballar, tampoc hi ha hagut canvis substancials, més enllà d’una intensificació del treletreball i de les eines i programes que fan servir per gestionar l’empresa i comunicar-se. Això sí, la pandèmia els ha portat a participar en projectes relacionats directament amb la prevenció de la COVID. «N’hem fent uns quants i especialment hospitals. Ja d’abans sempre dissenyàvem els nostres projectes pensant en el benestar de les persones i la màxima eficiència energètica per assolir els objectius medioambientals. El que va canviar per tothom, però, són algunes normatives com la de renovacions d’aire interior per exemple que s’han hagut d’ajustar a la nova situació», subratlla la nova presidenta. En aquesta línia, recorda que són la primera enginyeria que va aconseguir tenir persones acreditades per atorgar la certificació RESED, que mesura en temps real la qualitat de l’aire que respiren les persones dins d’un edifici basant-se en cinc paràmetres bàsics. «Això fa que, de per sí, els dissenys ja es facin pensant en això».