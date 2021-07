El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, va rectificar les seves paraules del passat dijous en les quals alertaven a la generació del baby boom que o bé treballaven més anys o bé cobrarien menys pensió. El ministre va al·legar que «no vaig tenir el meu millor dia» i que aquestes modificacions en el sistema públic de pensions estan per negociar i delimitar amb la patronal i els sindicats. Uns agents socials que van sortir en tromba a criticar aquestes declaracions del ministre, que van qualificar, entre altres, de «desafortunades».

La rectificació d’Escrivá sobre les futures pensions dels treballadors nascuts entre els anys 50 i mediats dels 70 va ser saludada poc després pel president del Govern, Pedro Sánchez: «Em remeto a les paraules del ministre» (de rectificació), va dir, abans d’afegir que per a qualsevol reforma en aquest àmbit «el mètode és el diàleg social».

Sánchez va aprofitar la seva compareixença en La Moncloa al costat del secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, per a «reivindicar el treball del ministre» Escrivá en l’assoliment del «primer acord social per a la reforma de les pensions en deu anys», signat aquest mateix dijous. Respecte a les pròximes negociacions per a un nou factor de sostenibilitat -o «mecanisme d’equitat intergeneracional», segons ho denomina el Govern- i altres elements pendents Sánchez va dir: «Deixem al diàleg social i als ministres treballar en els pròxims mesos».

«No vaig tenir el millor dia»

«Sent una persona que tendeixo a dir que cal donar certitud als pensionistes i que això és fonamental i que aquesta reforma [la signada aquesta setmana] realment és això, haig de reconèixer que ahir no vaig tenir el meu millor dia», va declarar Escrivá ahir en la roda de premsa de presentació de les dades de l’atur de juny. Escrivá va concedir una entrevista a TVE poques hores abans del primer pacte per a reformar les pensions de la legislatura. I el primer amb acord social en l’última dècada. Aquesta primera pota de la nova arquitectura que pretén erigir Escrivá durant els pròxims anys contempla la revaloració automàtica de les pensions en funció de l’IPC de l’any anterior. El que assegura el manteniment del poder adquisitiu. I l’altre gran element és un sistema d’incentius i desincentius perquè els espanyols allarguin la seva vida laboral.