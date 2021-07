La província de Girona ha encarat l’estiu amb una baixada dràstica de l’atur. Les darreres xifres del ministeri de Treball mostren que durant el juny hi va haver 41.380 persones desocupades, un 11,1% menys que al maig. És la caiguda més pronunciada d’Espanya, només superada per les Illes Balears (16,72%), i demostra que el sector clau de l’economia gironina, el turisme, està remuntant després de tocar fons per la pandèmia i està desinflant el globus de la desocupació amb més rapidesa que no pas al conjunt de Catalunya (on la caiguda ha estat del 4,4%)

La recuperació es fa palesa també en la contractació, que s’ha disparat un 43,3% respecte el mes passat i que ja arriba als 32.895 contractes. Com és habitual, la gran majoria d’aquests són temporals (22.127), mentre que la resta són indefinits. Un altre símptoma de la recuperació de la crisi és la creació de llocs de treball. Les altes a la Seguretat Social es van enfilar per sobre de les 338.000 a la província al juny, més de 14.000 que no pas al maig.

Igual de forta que la baixada de l’atur ha estat la dels ERTOs a la província. Si durant el maig hi havia 12.025 persones en ERTO, el juny es va tancar am 8.973 empleats afectats.

Prop dels nivells pre-pandèmia

El creixement de l’ocupació va ser unànime en totes les comunitats autònomes. Catalunya va ser la segona que, en termes absoluts, més ocupació va crear respecte al mes anterior; només per darrere de les Illes Balears. El component estacional va marcar els registres, fins al punt que Catalunya va guanyar tres vegades més ocupats que la Comunitat de Madrid.

Espanya es va quedar a les portes aquest juny de recuperar els nivells d’ús de l’estiu abans del covid. El mercat laboral va sumar 233.000 nous ocupats, fins a un total de 19,5 milions de treballadors en actiu, en el qual ha estat el millor juny de la història de l’ocupació a Espanya. Pràcticament en un any i mig ha regenerat el que en la crisi financera li va costar 12 anys. No obstant això, les bones xifres d’ocupació no són incompatibles que a Espanya encara hi hagi 368.292 aturats més que abans d’irrompre el covid, sobre un total de 3,6 milions d’aturats. I és que molts dels quals van perdre la seva ocupació en la funesta primavera del 2020 encara no l’han recuperat.

Ahir el Departament de Treball de la Generalitat va celebrar el quart mes de descens de l’atur: «Podem començar a parlar de consolidació de l’activitat econòmica», va assegurar el secretari de Treball, Enric Vinaixa, en declaracions recollides per ACN. Foment celebra l’evolució positiva del mercat laboral però alerta que encara està lluny de l’escenari precrisi. Per la seva banda, PIMEC va constatar una «recuperació parcial» del mercat de treball al juny, lluny de les xifres de 2019. CCOO va destacar que «la recuperació de l’activitat econòmica deixa les dones en segon pla, sent el 56,4% del total de persones aturades». Per a UGT, «gairebé 90.000 catalans i catalanes continuen en ERTO i hi ha 50.000 persones en situació d’atur més que abans de la pandèmia».