Ala vida hi ha poques veritats com aquesta frase: «Només hi ha tres tipus de persones: els que fan que les coses passin, els que miren les coses que passen i els que pregunten què va passar» (Nicholas Murray).

Segurament tots tenim idees sobre com millorar el nostre lloc de treball, algun procés, etc. Però ho expressem com toca? Segurament moltes vegades ni ho diem, per por, inseguretat o mandra. Això és un gran problema, perquè a nivell empresarial es desaprofita talent i no es treballa amb la suma de pensaments que podrien millorar la realitat.

Al meu entendre, hem d'insistir en adquirir una mentalitat de creació de projectes, ni que sigui interna, personal, encara que no arribi a direcció, però hem de donar una empenta, perquè els treballadors per compte d'altri s'impliquin i s'engrandeixin en la seva zona de confort.

Qualsevol proposta, qualsevol millora, per petita que sigui, pot aportar el seu valor a l'empresa. Per tant, per què no proposar-la?

La millor manera de fer una proposta és en forma de projecte. Un projecte neix de:

1. Una idea.

2. Reconèixer un problema.

3. Veure una oportunitat.

Posar-lo en pràctica, ajudarà a:

1. Millorar o transformar un procés de l'empresa.

2. Adaptar-se millor als canvis.

3. Explotar una nova oportunitat de negoci.

Un cop arriba el moment de dir-ho, la nostra inspiració, la millor forma de comunicar aquesta idea és per escrit, ni que sigui en un sol foli. De cap manera és acceptable presentar aquesta proposta davant de la màquina de cafè o a l'ascensor, quan ens trobem de passada un superior, enmig de la seva jornada laboral.

En aquest foli s'ha de reflexionar de manera curta sobre si aquesta proposta:

1. Encaixa amb els objectius i l'estratègia de l'empresa.

2. Afegeix valor a la situació actual.

3. Té un benefici, un retorn de la inversió o quin nivell de cost s'ha d'assumir per dur-la a terme.

4. Es pot dur a terme, a nivell de viabilitat tècnica i organitzativa.

Fer una proposta de millora demostra interès, originalitat, ganes de millorar, capacitat per crear..., i quin empresari no vol treballadors així a la seva empresa?

O vist d'una altra manera... Quin empresari vol treballant per a ell un ramat de persones que són incapaces d'aportar millores?

Com heu vist d'exemple de moltes altres pràctiques, en aquesta també. A Google, tots els enginyers tenen un dia a la setmana (anomenat free thinking time) per desenvolupar els seus propis projectes, encara que siguin molt allunyats de la missió de la companyia. També se celebren 8 vegades a l'any dies de generació d'idees amb fins a 100 enginyers.

De fet, hi ha una frase de Steve Jobs que il·lustra l'essència d’aquest article: «No té sentit contractar persones intel·ligents i després dir-los el que han de fer. Nosaltres contractem persones intel·ligents perquè ens diguin què hem de fer».

Això sí, les «persones intel·ligents» a les quals es refereix Stebe Jobs no només es caracteritzen pel fet de ser-ho, sinó per saber utilitzar els seus coneixements i pensaments per guanyar-se la vida. Treballen en pensar noves solucions i alternatives constantment, analitzant informació i planificant estratègies.

Tota empresa necessita noves idees per millorar les seves operacions, reduir les seves despeses i mantenir-se competitiva. D'ara en endavant, actuaràs?