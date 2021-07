PIMEC va titllar l’acord de pensions de «profundament injust» per «carregar» sobre les espatlles dels treballadors i les petites i mitjanes empreses la situació financera del sistema de la Seguretat Social. La patronal va assegurar que el pacte «redueix drets» per cobrir un «forat» de 675.000 milions d’euros al sistema de la Seguretat Social provocat per una «falta de responsabilitat política» dels diferents governs estatals. La patronal també ha afirmat que l’acord de pensions constata «l’anomalia» del diàleg social a l’Estat, ja que es veu «clarament» l’absència de les petites i mitjanes empreses en el contingut dels acords.

«És una profunda anomalia en el concepte de democràcia econòmica», va lamentar el secretari general de la patronal, Josep Ginesta. En referència al contingut, la confederació ha criticat l’acord per «carregar» un dèficit de 675.000 milions d’euros del sistema de la Seguretat Social sobre les espatlles dels treballadors i les pimes. La patronal va atribuir 400.000 milions d’euros de dèficit a la no realització de la separació de fons entre l’any en què es va signar l’acord polític, 1995, i el període quan es va començar a practicar, 2013. PIMEC va assegurar que és «molt bo» que l’Estat decideixi ser «just» i redistribuir la riquesa, però va advertir que «no pot ser» que les decisions de política assistencial i social vagin contra els que contribueixen.