Les xarxes socials s’han convertit en un nou canal de comunicació per a les empreses, una forma de tenir feedback amb els seus clients més directa i propera, però què passa amb els alts càrrecs ?, haurien de tenir també aquesta interacció amb els usuaris de les companyies que dirigeixen? Mònica Mendoza, directora general i fundadora de la Consultoria Comercial Energivity Consulting i inclosa en el TOP 100 de conferenciants d’Espanya, segons Thinking Heads, ho té clar: «la figura del CEO és la cara més visible d’una companyia. Si la percepció que té d’ell o d’ella la societat és bona, la reputació de la seva empresa millorarà, de la mateixa forma que la seva capacitat per atreure i retenir el millor talent, sobretot de la generació millenial».

L’experta assegura que és un canal de comunicació que humanitza i alhora permet transmetre valors corporatius, «és la primera vegada a la història que els alts càrrecs poden posar-se en contacte directe amb els seus clients d’una manera directa i sense filtres», destaca.

A més de millorar la reputació de les seves empreses, atraure talent i augmentar les vendes, entre altres avantatges, per a Mendoza, les comunicacions personals dels alts càrrecs també poden contribuir en una gran mesura a restaurar la confiança dels clients potencials, «quelcom que és important en temps de crisi com els actuals». En cas contrari, no estar present a les xarxes pot semblar manca de transparència i llunyania respecte les necessitats o consultes de les persones a les que es dirigeix ​​l’empresa, segons apunta l’experta en vendes i motivació.

Els canals correctes

Amb tants canals de xarxes socials per a triar és important centrar-se en els correctes. Si bé Instagram pot ser adequat per a una empresa de moda, per exemple, pot ser que no sigui la millor opció per a una empresa de comptabilitat. En aquest sentit, un estudi de Braunschweig assenyala que LinkedIn és la plataforma més popular per als líders empresarials, tenint presència d’un 44% dels directors executius de les principals companyies mundials. D’altra banda, el mateix informe apunta que Twitter és la segona opció preferida amb un 15%, mentre que destaca que el 62% està present en més d’una plataforma.

No obstant això, publicar a les xarxes socials implica destinar un temps que no tots els empresaris i directius tenen. Llavors, haurien de crear ells mateixos les publicacions o bé delegar aquestes tasques? L’experta manté que «tot depèn del perfil de l’executiu i del negoci. No és el mateix un emprenedor que un CEO d’una gran empresa».

Mendoza creu que cal delegar aquest tipus d’accions en el personal de màrqueting. «Les xarxes socials treuen molt de temps i aquest temps en un càrrec com aquest és molt important destinar-lo a un altre tipus d’accions i gestions relacionades amb la companyia, no a contestar comentaris. Això no vol dir que no estiguis vinculat a les xarxes i a les tendències», apunta l’experta.

Un exemple d’«una persona molt dinàmica a les xarxes» és el de Rafael Juan, CEO de Vicky Foods (antiga Dulcesol), qui per a l’experta dóna una imatge d’algú implicat amb la societat i amb els valors humans. «Combina un 20% de post personals i humans amb un 70% professionals i això crec que és l’òptim». diu.