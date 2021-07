Sandra Masoliver ha pres el relleu de Francesc Bosch a la presidència del Fòrum Carlemany. Aquesta entitat gironina agrupa més d’un centenar d’empreses, algunes d’elles amb un pes molt important a la província, i 450 directius amb un objectiu bàsic: ajudar-se i retroalimentar-se per cobrir les seves necessitats i millorar els seus negocis, principalment a través d’unes sessions grupals anomenades benchmarking. Aquesta eina s’ha mostrat més necessària que mai en temps de COVID.

En quin punt es troba actualment el Fòrum Carlemany?

(Francesc Bosch) El Fòrum Carlemany es troba en un moment dolç, perquè des del 2003 s’ha consolidat amb 101 empreses i 450 directius. El que hem fet és consolidar l’organització per garantir l’objectiu principal, que és que les sessions de benchmarking funcionin.

(Sandra Masoliver) Hi ha hagut molt de rigor i professionalització del Fòrum. La part interna s’ha reestructurat i s’han reforçat els grups. Hem avançat molt en la tecnificació i s’ha aconseguit un creixement important del número d’empreses.

Quins són els objectius més immediats de la nova presidència?

(S.M.) Continuar fent les coses tant bé com s’han fet fins ara i potenciar-les. Mantenir la qualitat dels benchmarking i no deixar-los de banda. També gestionar la dimensió del Fòrum per garantir que les sessions segueixin sent eficients. El Fòrum va creixent i hem d’adaptar-nos a les noves necessitats de les empreses. També potenciar les eines de comunicació presents i futures i fer un pas endavant amb la digitalització.

Ha canviat l’essència del Fòrum Carlemany respecte la seva creació el 2003?

(S.M.) L’essència no ha canviat. Una altra cosa és que s’hagi anat adaptant. L’essència era el benchmarking i les persones que hi participen. L’objectiu era compartir coneixements i experiències per fer-nos créixer, i això no ha canviat.

(F.B.) L’organització s’ha fet gran. Hem estat molt rigorosos sempre amb no perdre aquesta essència. La dimensió del Fòrum ha portat a replantejar-nos altres papers importants a nivell econòmic però que ja fan molt bé altres entitats com la Cambra, PIMEC, FOEG... Intentem no allunyar-nos dels nostres objectius: el treball d’excel·lència de les empreses sòcies a partir del benchmarking.

Com ha viscut el Fòrum la irrupció de la COVID?

(S.M.) Hem hagut d’accelerar el fet de buscar la manera de no perdre el contacte i que les sessions no s’aturessin. L’objectiu clau i bàsic era: no podem parar per la COVID. Abans treballàvem de manera presencial, però les sessions van passar a ser digitals. Això ens ha anat molt bé per no parar, però hem après que el contacte presencial no es pot perdre mai, perquè al final és el que genera confiança. Cal retornar al format presencial, però que davant la necessitat el format híbrid estigui permès.

(F.B.) La COVID ha provocat molts dubtes , incertesa i por a les empreses. El Fòrum ha permès precisament aclarir molts dubtes sorgits arran de la pandèmia. Imagini’s: ERTOs, ICOs, obertures sectorials... Tothom explicava la seva situació i com ho havia fet.

Quins eren els principals dubtes o temors de les empreses?

(S.M.) Per exemple, el de prevenció de riscos laborals. La gent preguntava com s’ho feien, de quina manera s’adaptaven. En el cas dels departaments de recursos humans i finances, el tema estrella va ser el SEPE, perquè va ser un problema molt complicat a totes les empreses. Tothom va treballar molt per replantejar models de negoci, què fer per sobreviure, etc.

(F.B.) Tenir la informació i la confiança per poder-ho contrastar va ser molt important per als socis. En aquestes jornades la gent es despulla. Quan vas allà, aportes el 10% però reps el 90%, i això és d’una potència extraordinària.

Quins són els reptes que té l’empresariat gironí de cares al futur?

(S.M.) La sostenibilitat és molt important, tot el tema del canvi climàtic, la responsabilitat social corporativa... És un tema que s’està treballant molt al Fòrum. Després, també hi ha tot el tema de la digitalització i el big data, de com utilitzem les eines per millorar els nostres processos, les nostres empreses...

(F.B.) Al final, les empreses que estan al Fòrum tenen un perfil de projecció clara, i fan una activitat amb uns valors, una filosofia, i amb responsabilitat social. Crec que la solució a la sortida de la crisi està en que les empreses s’activin el més ràpid possible. Al final, una companyia que progressi generarà llocs de treball, inversió i tributs, que són la matèria primera per superar una crisi com aquesta.