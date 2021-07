L’anul·lació de la pujada de l’impost de matriculació fins a finals d’any s’ha convertit en un petit «regal enverinat» per al sector de l’automòbil. Des de tots els estaments valoren positivament la mesura al Congrés i ratificada pel Senat, aprovada dins de la nova Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. En el paquet estava inclosa l’esmena presentada al maig pel PDeCAT per anul·lar la pujada de l’impost de matriculació aprovada a finals de 2020 i en vigor des de l’1 de gener de 2021. No obstant això, aquesta anul·lació no beneficiarà tots els usuaris.

L’impost de matriculació va pujar un 113% més de mitjana després d’aplicar definitivament el protocol europeu WLTP de mesurament de CO2. Amb la norma, la mitjana de valors oficials d’emissions va pujar un 20%, i amb això els trams de l’impost de matriculació. Amb això, bona part dels vehicles que abans no pagaven impost per no superar els seus mesuraments amb l’anterior norma (NEDC) dels 120 grams, van passar a pagar-lo l’1 de gener en saltar de tram impositiu per emissions.

Per això, una bona part dels compradors d’un vehicle nou entre gener de 2021 i el dia en què es publiqui la nova llei hauran pagat prop dels mil euros de mitjana més que si ho haguessin fet a partir d’aquest moment. Això vol dir que el preu dels cotxes hauria d’estar al mateix nivell que estava el 2020, quan no s’havia publicat la pujada per la norma europea, un 40% dels models nous que van veure incrementat el seu preu un 5%. La congelació es mantindrà fins a l’1 de gener de 2022.

Amb la tornada al valor de les xifres de 2020, el límit de 120 grams puja fins als 144 grams les emissions gravades a tipus 0, d’entre 120 i 160 a entre 144 i 192 grams les gravades al 4,75%, d’entre 160 i 200 grams a entre 192 i 240 grams amb un 9,75% i en comptes de a partir de 200 a partir de 240 grams les que paguen el 14,75%.

Des del sector han valorat positivament la mesura, tot i que reconeixen que no l’esperaven. El mercat no està en el seu millor moment i, malgrat que no volen manifestar-ho en públic, molts fabricants admeten que des que va sortir el rumor de la possible aprovació de la congelació de l’impost, molts compradors han posposat la decisió de comprar un vehicle nou a l’espera de la nova mesura. Això ha llastrat les vendes de l’últim mes. A més, reclamen una reforma fiscal de l’automòbil que permeti eliminar l’impost de matriculació i reorientar-lo cap al pagament per ús i emissions. En el que portem d’any s’han venut a Espanya 456.833 vehicles, el que significa que bona part d’ells hauran hagut de pagar de més per la matriculació que els que es venguin a partir de l’entrada en vigor de la llei.

El Pla Moves III

La mesura de congelar l’impost hauria d’animar una mica més les vendes, que segueixen per sota dels nivells de 2019 (l’últim any normal de referència) amb una caiguda propera al 35%. A més, l’aplicació el Pla Moves III per incentivar l’adquisició d’un vehicle electrificats hauria de ser un estímul per als nous compradors.