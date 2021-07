Els treballadors en ERTO i amb contracte fix discontinu podran sol·licitar a partir d'aquest dilluns i fins al 15 de juliol ajudes d'entre 600 i 700 euros. Segons un comunicat d'Empresa i Treball, la línia, dotada amb 60 milions d'euros, preveu beneficiar entre 80.000 i 100.000 persones que rebran un pagament únic. Als ajuts hi podran optar les persones residents a Catalunya afectades per un ERTO entre l'1 de gener i el 31 de maig d'enguany o que hagin estat beneficiàries de la prestació extraordinària per ser fixes discontínues com a mínim un dia del mes de maig del 2021. Per accedir als ajuts només caldrà inscriure's al registre habilitat al web del SOC i per fer aquest tràmit serà necessària la signatura electrònica.

🗓 Des d’avui i fins el 15 de juliol, les persones treballadores en ERTO i fixes discontínues poden acollir-se al nou paquet d’ajuts del #Govern



🖥 Per accedir-hi només cal inscriure’s al registre habilitat al web del SOC



👉 https://t.co/GlkpcoZGfS pic.twitter.com/NxWKKSLi5V — Govern. Generalitat (@govern) 5 de julio de 2021

L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament de l'ajut, que serà de 600 euros si s'ha estat fins a 90 dies en ERTO i de 700 euros si són més.

L'objectiu d'aquesta línia és complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes a causa de les mesures preses davant la Covid.19. En el cas de les persones amb un contracte fix discontinu l'ajut permetrà alleugerir un col·lectiu molt afectat per la crisi, ja que, habitualment, es dediquen a activitats estacionals en el sector serveis.

El pressupost total d'aquest fons extraordinari per a persones en ERTO i contractes fixes discontinus és de 60 milions d'euros i dona continuïtat i reforça un primer paquet específic d'ajudes per aquest col·lectiu que el Govern va posar en marxa el passat mes de març.