L’economia espanyola creixerà un 6,3% aquest any i un 5,4% el 2022, segons la predicció de l’Informe de Consens Econòmic elaborat per la firma PwC en col·laboració amb més de 400 experts.

Si s’observa l’Informe de Consens Econòmic del passat trimestre, aquesta dada és vuit dècimes més elevada per a aquest any i sis dècimes per al 2022. Els experts expliquen que la bona marxa de la campanya de vacunació i l’aixecament gradual de les restriccions davant la temporada d’estiu han influït considerablement en l’augment d’optimisme davant les perspectives de creixement.

Aquest optimisme es reflecteix tant en l’opinió dels experts sobre el moment actual de l’economia espanyola -el 86,9% el qualifica com millor-, com en les seves expectatives per al proper trimestre -el 92,5% espera que evolucioni favorablement- . Darrere d’aquest consens es troba la positiva evolució de la demanda de les famílies: el 82% assegura que el consum augmentarà en els pròxims sis mesos i el 54,5%, que també ho farà la venda d’habitatge.

La situació economicofinancera de les empreses és considerada per una majoria d’experts (74,1%) com a regular, però un 65,4% esperen que millori en els pròxims tres mesos. De fet, tres dels paràmetres que habitualment reflecteixen molt bé la situació empresarial, com són les expectatives sobre el comportament de la inversió productiva, les exportacions i la reacció d’ocupació, milloren substancialment respecte el Consens Econòmic del primer trimestre de l’any. Augmenten a 28 punts -fins al 62,9% -, els que esperen un increment de la inversió productiva; en 18 punts -fins al 80% -, els que preveuen un creixement de les exportacions, i en 37 punts -fins al 72,4%-, els que avancen un augment de la creació d’ocupació en els pròxims sis mesos.