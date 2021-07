Després del dur cop patit a les eleccions regionals franceses del passat 27 de juny, en què no va aconseguir cap victòria, la líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, va ser reelegida ahir com a presidenta del partit d’extrema dreta amb el 98,35 % dels vots de la militància.

Le Pen concorrerà als comicis d’abril de 2022 per escollir el proper cap d’Estat francès i, tenint en compte els sondejos, tornarà a enfrontar-se en segona volta a l’actual inquilí de l’Elisi, Emmanuel Macron. Es tractarà del seu tercer intent d’arribar a la presidència del país. Segons va destacar en el seu discurs de cloenda del congrés que la formació va celebrar el cap de setmana a Perpinyà, serà una «elecció fonamental i històrica» ​​en què estan en joc la «grandesa» i la «unitat» de la nació.

Contra l’abstenció

Durant la seva al·locució, la dirigent va intentar exorcitzar el desànim a les seves bases per la recent derrota electoral i els va instar a acudir massivament a les urnes a l’abril per evitar una abstenció històrica com la registrada als comicis regionals. Així mateix, va obrir les portes del partit «a tothom» i va apel·lar al sentiment ultranacionalista francès. «No hi haurà futur sense unitat», va destacar.

Es va aturar durant diversos minuts en la defensa del manifest que han signat 16 partits d’extrema dreta i nacionalistes europeus, entre ells Vox o la Lliga de Matteo Salvini, amb crítiques cap a la Unió Europea. Va considerar que és la primera etapa per crear el segon grup en nombre de diputats del Parlament Europeu amb el qual obligar la UE a ser únicament una «aliança europea de nacions».

Igualment, va rebutjar el pacte sobre immigració que estan impulsant països com Espanya i Itàlia per repartir solidàriament entre tots els països de la Unió l’impacte de les arribades.