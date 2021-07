La COVID va passar factura l’any passat, però no als milionaris, aquells que compten amb més d’un milió de dòlars (842.000 euros) en actius, excloent l’habitatge habitual i els deutes. La revaloració de les borses, especialment dels valors tecnològics, pels quals aposten els més adinerats, va contribuir a incrementar el nombre de rics i el valor del seu patrimoni, segons l’estudi anual sobre la riquesa de Capgemini, que analitza l’evolució dels últims 25 anys.

Com que els diners atreuen els diners, els més de 200.000 «ultrarrics» posseïdors de més de 30 milions de dòlars (20’2 milions d’euros) van ser els que més van veure créixer el seu patrimoni l’any passat, segons el mateix informe. En conjunt, el patrimoni de les grans fortunes a nivell global va créixer prop del 7,6% el 2020 fins a arribar gairebé als 80 bilions de dòlars (67 bilions d’euros, o unes 55 vegades tota la riquesa que es produeix a Espanya en un any).

Preservar més que augmentar

Una de les característiques dels grans patrimonis en moments de gran volatilitat és que busquen «preservar més que augmentar la seva riquesa» i, per tant, recorren a actius que perceben com més segurs, expliquen els experts en gestió de patrimonis que participen en l’estudi de Capgemini. Després de la punxada de la bombolla tecnològica el 2002 i amb la recessió de 2008, els grans patrimonis es van refugiar en inversions amb ingressos recurrents i equivalents a la liquiditat, com el deute de països solvents. El maó, una de les víctimes de la crisi de fa més d’una dècada, va perdre pes i l’ha anat perdent en les preferències dels milionaris. I fins i tot els que prefereixen la borsa es van inclinar per inversions de valor més que de creixement.

L’anàlisi de Capgemini revela que les carteres dels adinerats van reduir el pes de la borsa el 2002 fins al 20%, des del 38% de 1998. La inversió immobiliària va passar del 24% el 2006, amb un valor sense precedents d’uns 900.000 milions de dòlars, al 18% el 2008, fins a situar-se en el 15% actualment. Avui la borsa torna a tenir molt de pes, amb un 30% de les carteres dels més rics, amb gran proporció dels valors tecnològics en les carteres, especialment als EUA. A Europa, en canvi, va dominar l’any passat la inversió en el sector comercial i de la moda; mentre que a Àsia i el Pacífic van apostar per la inversió immobiliària i la tecnologia.

Creixement a Espanya

A Espanya, la pandèmia no ha afectat tampoc aquest segment de la població, que va registrar un increment del 0,3% en el seu número, entre els que hi ha Amancio Ortega, el principal accionista d’Inditex, un dels homes més rics del món. Pel que fa a les xifres de 2019. Espanya va comptar al tancament de l’any 2020 amb 236.100 milionaris, quan el 2019 es van comptabilitzar 235.400. Amb tot, és un dels cinc països que perden posició en el rànquing, concretament un lloc respecte el 2019, i se situa en el número 15 a escala mundial. El valor del patrimoni d’aquest col·lectiu va ascendir a 683.400 milions de dòlars i va augmentar el 2% el mateix any en el qual el PIB va patir una caiguda històrica del 10,8%.

L’informe destaca que, com a conseqüència de les alces dels mercats de valors, la població mundial de milionaris es va incrementar en un 6% i el valor de la seva riquesa, en un 7,6%. El nombre d’individus amb una riquesa major a un milió de dòlars a tot el món va superar per primera vegada la barrera dels 20 milions.

D’aquests, 18.800.000 es van situar per sota dels cinc milions de dòlars. Un total d’1,89 milions posseïen entre cinc i 30 milions de dòlars, amb un increment del 7,8% en el seu nombre de components i del 7,9% en el valor de la seva riquesa; i 200.000 superaven aquest llistó i configuren l’elit dels «ultrarics» amb una alça del 9,6% en el seu nombre de components i del 9,1% en el valor de la seva riquesa, segons l’estudi, que compleix ja 25 anys. L’informe constata que els més adinerats són els que, al seu torn, van obtenir major augment en el valor dels seus actius.

Els EUA, al capdavant de nou

L’impuls de la borsa va portar els EUA a tornar a encapçalar la classificació de rics, després de cinc anys de lideratge dels països asiàtics, amb un total de 6,6 milions d’individus amb un patrimoni net superior a un milió de dòlars, el que suposa un augment de l’11,3% respecte el 2019 i un augment del valor de la seva riquesa superior al 12% com a conseqüència de l’impuls aportat pels plans d’estímul del Govern, segons l’informe de Capgemini.

I també es van beneficiar de les revaloritzacions borsàries. En aquest apartat destaquen els valors tecnològics, ja que Apple, Amazon i Microsoft van suposar el 53% dels rendiments de l’any passat de l’índex S&P. La llista als EUA l’encapçala el fundador d’Amazon, Jeff Bezos, que, alhora, és l’home més ric del planeta i, amb la pandèmia i l’enlairament de l’ús del comerç en línia, la seva riquesa no ha fet més que augmentar. Per darrere es va situar el Japó, amb 3,5 milions d’individus amb més d’un milió de dòlars.