El Ministeri de Treball i Economia Social, en el seu objectiu de combatre l’elevada taxa de temporalitat a Espanya, s’ha proposat que els treballs estacionals o lligats a campanyes deixin de cobrir-se amb modalitats temporals de contractació i es faci servir en el seu lloc el contracte indefinit fix -discontinu. A més, vol que les empreses elaborin un cens anual amb el seu personal fix-discontinu.

Segons apareix en l’últim esborrany que Treball ha lliurat als agents socials en la taula que negocia la reforma laboral, el contracte indefinit fix-discontinu serà el que es concerti per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a campanyes; per al desenvolupament d’aquells que no tinguin aquesta naturalesa però sí dates amb crida certa encara indeterminada, i per a treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de contractes mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa. En aquest esborrany, el departament que dirigeix Yolanda Díaz dóna una nova redacció a la regulació del contracte fix-discontinu, que ha de reflectir, entre altres coses, l’ordre de crida dels treballadors.