La Societat Anònima Cotitzada d'Inversió Immobiliària (socimi) Next Point Capital ha adquirit a una oficina de gestió de patrimonis familiars ("family office") mallorquina l'hotel Meliá Girona en una operació que s'ha tancat per sis milions d'euros.

Després d'aquesta adquisició, l'hotel passarà a ser explotat per un nou operador, que abonarà un lloguer a Next Point, i tant el nou propietari com el futur gestor de l'hotel estudiaran la reforma del mateix per a la seva actualització, ha assenyalat TDI Advisors, firma que ha assessorat en l'operació.

L'establiment hoteler compta amb 114 habitacions, una categoria de quatre estrelles i es localitza al costat de l'estació de tren de Girona i proper al centre de la ciutat.

Aquest mateix mes es procedirà a la presa de possessió de l'actiu per part de la socimi, dirigida per Neus Giné i especialitzada en residències i actius per a la tercera edat, així com actius turístics a l'àrea de Catalunya i València.