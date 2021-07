El Banc d’Espanya va exigir al govern espanyol l’elaboració d’un pla «anticipat» per reduir el dèficit públic i fer front a l’increment de dèficit estructural arran de la crisi de la covid-19. «És molt important dissenyar un programa de consolidació fiscal que garanteixi la sostenibilitat del sistema i ens prepari per a futures crisis», va assenyalar el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, en la «Trobada del sector bancari» organitzada per l’IESE. Si bé el màxim responsable de l’organisme regulador ha comentat que «ara no és el moment d’implantar-lo», opina que comptar-hi generaria «credibilitat» als mercats.

Durant la seva intervenció, Hernández de Cos va insistir en la necessitat d’elaborar polítiques de recuperació tant a curt com a mitjà i llarg termini. «Les projeccions macroeconòmiques anticipen un creixement robust en els pròxims trimestres, [...] però segueixen existint elements d’incertesa». En aquest sentit, va destacar que l’any 2020 ja es van observar «alguns senyals de deteriorament de la qualitat creditícia». A tall d’exemple, els crèdits en vigilància especial es van incrementar un 24,3% en termes interanuals, mentre que durant els primers tres mesos de 2021 ho han fet un 37,5%. Pel que fa a la cartera de crèdits dubtosos, aquesta es va incrementar un 23% el 2020 o un 15,9% durant els tres primers mesos de 2021.