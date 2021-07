Les vendes de vehicles segueixen arrossegant la crisi de la COVID. El mes de juny, tradicionalment fort pel que va al nombre de matriculacions, es va tancar a Girona amb un 17,2% menys de vendes que el juny del 2020 (un 11,1% en el cas de vehicles a particulars), un mes immers en plena pandèmia. En aquest sentit, les vendes també són inferiors a les del mateix període del 2019, un fet que evidencia que el sector està molt lluny d’aconseguir els números previs a la COVID.

Noemí Navas, directora de comunicació de la patronal Anfac, va observar que «tot i que el canal de lloguer va estar tirant del mercat en els primers dies, no és capaç de compensar per sí mateixa la gravíssima debilitat del canal de particulars, que registra vendes inferiros a 20219 i 2020». En aquesta línia el director de comuncicació de Faconauto, Raúl Morales, indica que «les compres que fan les famílies segueixen caiguent i perdent pes», i ho atribueix a diversos factors, com ara la falta de stock per la crisis dels semiconductors, o els dubtes dels consumidors sobre quina tecnologia escollir.

La directora de comunicació de Ganvam, Tania Puche, confia en que factors com l’impuls de la campanya de vacunació i l’aixecament de les restriccions, així com la reducció temporal de l’impost de circulació «insuflaran confiança al comprador i aportaran oxigen al mercat en aquesta segona meitat de l’any».

De moment, els números parlen per sí mateixos. Durant els primers sis mesos de 2021 hi ha hagut 5.085 matriculacions de vehicles, una xifra lleugerament superior als 4.440 de l’any passat, però clarament inferiors als 8.615 del 2010, una època en la que ja s’evidenciava una davallada de la venda de cotxes en concessionaris.

Tres factors

Al conjunt de Catalunya les matriculacions de turismes han caigut un 11,6% interanual al juny, segons dades de FECAVEM recollides per ACN. En termes absoluts, en el sisè mes de l’any s’han matriculat 10.633 turismes, per sota dels 12.029 registrats en el mateix període de l’any anterior. La patronal insisteix que aquest descens es deu a a tres factors. En primer lloc, moltes operacions en curs esperen l’entrada en vigor de la norma que rebaixa el cost fiscal de l’impost de matriculació. El segon factor deriva del fet que el registre de sol·licituds d’ajudes del Pla MOVES III no ha entrat encara en funcionament i l’operació de compra i el registre de l’ajut encara no són simultanis. En tercer lloc, l’activitat està limitada per la manca de producte a causa de la crisi dels microxips.

La comercialització de motos també pateix una davallada

Les vendes de vehicles lleugers a Catalunya han caigut un 11,9% en el primer semestre respecte al mateix període de 2019, segons l’Associació Nacional d’Empreses del Sector Dues Rodes (ANESDOR). En total, s’han venut 22.072 unitats, un 14,3% més en comparació amb els primers sis mesos de l’any passat. A Espanya, el sector dels vehicles lleugers ha tancat el primer semestre amb 95.609 unitats venudes, un 26,7% més respecte al mateix període de 2020, però un 5,3% per sota de les xifres de 2019. Tot i aquesta caiguda, l’evolució de les dades ha portat ANESDOR a revisar les previsions a l’alça.