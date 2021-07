Els preus del petroli van pujar ahir fins a nivells de 2018, després que els 23 membres de l’aliança OPEP+ van ajornar la seva reunió destinada a trobar un acord sobre el nivell de producció de cru, enmig d’existències decreixents i una creixent demanda mundial.

El barril de WTI per a lliurament a l’agost, referència als Estats Units, va superar els 76,90 dòlars per primera vegada des de novembre de 2014, i va aconseguir 76,98 dòlars. Cap a les 09h40 GMT guanyava un 1,56%, fins a 76,33 dòlars.

Per part seva, el barril de cru Brent del Mar del Nord per a lliurament al setembre, de referència a Europa, va pujar a 77,84 dòlars per primera vegada des de finals d’octubre de 2018.

«La falta d’acord sobre els augments de producció a l’agost i més endavant deixa al mercat encara més deficitari que abans», va dir Neil Wilson en Markets.com.

La suspensió de la reunió de l’OPEP i altres països productors de cru va augmentar la possibilitat d’aconseguir els 100 dòlars per barril, un nivell que no s’ha vist des de 2014.

El secretari general de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), Mohammed Barkindo, va difondre un comunicat el dilluns a la tarda indicant que la reunió l’aliança OPEP+ havia estat «cancel·lada» i que «la data de la pròxima reunió es decidirà en el moment oportú». La trobada es va anul·lar per les desavinences constatades en la reunió del divendres entre l’OPEP i els seus aliats.