Si el mercat de l’automòbil ja ho té complicat per si mateix per les conseqüències directes sobre els usuaris provocades per la pandèmia, un dany col·lateral s’afegeix al col·lapse comercial. La crisi dels microxips ha provocat que els fabricants comencin a patir per atendre la demanda de vehicles nous, reflex de les aturades a què han hagut de sotmetre les seves línies de producció per l’escassetat mundial de semiconductors. Tot això s’ha traduït, irremeiablement, en una demora en els terminis d’entrega dels vehicles nous.

Segons dades de l’empresa promoCAR-Kantar mostrades aquesta setmana al congrés de Faconauto (la patronal dels concessionaris), la crisi dels microxips, unida a la pandèmia, ha provocat que des de principi d’any els temps d’entrega de les comandes de cotxe nou augmentin un 65%, i que passin dels 66 dies al gener als actuals 109 (una mica més d’un mes i mig de mitjana).

Cada vegada hi ha menys estoc de vehicles a les concessions i les comandes estan entrant a un coll d’ampolla. Algunes marques generalistes firmarien només sis mesos de demora en l’entrega en alguns models d’aquí a desembre. Actualment, algunes marques premium estan suportant terminis d’entrega de fins a vuit mesos. Molts fabricants, els que no han hagut de parar les línies de producció, estan acumulant vehicles en estacionaments habilitats a l’espera de l’arribada del microxip necessari per activar algun dels components electrònics.