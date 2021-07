La Xina ha deixat de comprar porc, i les càrnies contenen la respiració. El gegant asiàtic fa un mes que ha frenat la importació d’aquest producte, i això automàticament ha provocat una baixada de preu que pot tenir conseqüències per als productors i distribuïdors del sector.

Les principals empreses de les comarques gironines pel que fa a volum de facturació són les que pertanyen a la indústria càrnia. Aquestes han anat guanyant pes en els darrers temps gràcies precisament a la venda de carn de porc a la Xina. Fa dos anys la pesta porcina africana va arrasar la cabana d’aquell país i va disparar la demanda (i amb ella, el preu) mundial del porc. Els consumidors xinesos van haver de buscar la matèria fora del seu país, i van trobar en els seus principals proveïdors als països europeus. Des de llavors la indústria càrnia gironina no ha donat l’abast. Ha exportat tantes tones de porcí que la Xina ha passat de ser el cinquè a ser el segon soci comercial de tot l’empresariat gironí, només per darrera de França. De gener a abril les firmes gironines havien exportat més de 300 milions d’euros en carn (de porc, la gran majoria) al gegant asiàtic, i el preu seguia creixent... Fins fa quatre setmanes.

«No sabem ben bé quines són les causes d’aquesta baixada», explica Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos. Apunta que un possible motiu és que la cabana porcina de la Xina s’ha recuperat i ja no necessiten comprar el producte a fora. O la possibilitat que el país estigui optant per comprar porc als Estats Units enlloc d’Europa, una teoria que guanya versemblança ara que Trump ja no és inquil·lí de la Casa Blanca.

«És un interrogant, i la informació no és clara», assegura Saltiveri, que recorda que abans d’aquesta frenada en sec els preus havien assolit un màxim situat per sobre d’1,5 euros el quilo. «Durant molts anys el preu va estar a 1,13 euros. Quan la pesta porcina va esclatar, es va situar al voltant d’1,3 euros de mitjana», repassa Saltiveri. Actualment està a l’1,4, una baixada de 10 cèntims amb un mes que preocupa, no tant per la quantitat perduda sinó per si seguirà caient gaire temps més.

En aquesta línia, confia que no s’allargui massa ja que no hi ha afectació de pesta porcina africana i potser només es deu a un repunt de la producció a Xina o a un canvi temporal de mercat d’abastament. En qualsevol cas, no creu que sigui una situació similar a la que hi va haver al 2014 amb Rússia, quan va tancar el mercat Europeu, però no ha descartat que sigui necessària una «negociació diplomàtica» per tornar a obrir el mercat xinès.

La gran incertesa que es planteja el sector ara és si els preus s’estabilitzaran o si seguiran baixan fins a nivells inferiors al preu de cost. «Potser no arribarem als nivells d’abans, però els xinesos no deixaran de comprar. Això sí, hi ha incertesa», sentencia Saltiveri.

Costos de producció

D’altra banda, pel que fa als costos de producció, Unió de Pagesos apunta que augmenten per la necessitat que tenen els ramaders d’adaptar-se a les noves exigències normatives en termes de seguretat alimentària, medi ambient, sanitat i benestar animal, recollides, especialment, en el Decret de fertilització del Govern, i el Decret d’Ordenació Ramadera d’àmbit estatal.

Segons va recollir ACN, el sindicat veu un greugen en «l’estricta» normativa europea respecte dels productes de països tercers.

D’altra banda el sindicat, està a l’espera que el Departament d’Acció Climàtica aprovi el règim sancionador pel que respecta a les entrades de col·lectius animalistes a les granges.