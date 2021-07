La CEOE va escenificar ahir el frontal rebuig que li genera la reforma laboral plantejada per la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Si fa una setmana la va titllar de «marxista», en termes despectius; res més finalitzar la reunió d’ahir la patronal va emetre un comunicat públic en el qual va amenaçar amb bloquejar les taules de negociació si no s’aparta l’últim esborrany i es tornen a començar de zero les converses. Fonts del Ministeri de Treball van replicar que mouran fitxa de cara a la setmana que ve i introduiran modificacions en el seu text per a mantenir a la patronal asseguda a la taula, però també insisteixen que la reforma seguirà endavant.

Demanen plantejament nou

«Les organitzacions empresarials hem traslladat la necessitat, per a poder continuar negociant, de comptar amb un plantejament nou per part del Govern», va afirmar la CEOE en el seu comunicat públic. No és la primera vegada que els empresaris exterioritzen el seu malestar amb la reforma que pretén escometre Díaz, encara que la reacció d’ahir va ser de les més irades. El pols en el diàleg social continua i ara la taula es mou entorn a la reforma dels tipus de contractes, amb la finalitat de reduir les elevades cotes de temporalitat que arrossega estructuralment Espanya.

Els termes de la proposta no agraden a l’entitat presidida per Antonio Garamendi, que veuen en la reducció a tres tipologies de contractes -indefinit, temporal i de formació- una trava a la flexibilitat organitzativa de les companyies. Els empresaris van qualificar el document de Díaz de «regressiva», «intervencionista» i que «inevitablement recorda les antigues ordenances laborals, un desplegament més propi de contextos afortunadament ja superats en tota Europa».

«Ara mateix veig molt complicat que entrin a un acord», apunta una font sindical coneixedora de les converses. Després d’un any i mig d’èxits en el diàleg social, amb grans acords com les pensions, les pròrrogues dels ertes, la llei de teletreball o la «llei Rider»; la reforma laboral emergeix com el primer gran focus de desacord.