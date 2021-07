La Comissió Europea ha multat BMW, Porsche, Audi i Volkswagen amb 875 milions d’euros per aliar-se per frenar la seva tecnologia per reduir les emissions. Els fabricants havien acordat des de feia anys no millorar la tecnologia SCR, que disminueix l’emissió d’òxid de nitrogen en cotxes de dièsel, mentre es mantenien dins el mínim legal europeu.