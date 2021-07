«Aquest vídeo no és per clavar la bronca a ningú, sinó per abordar un problema». Amb aquesta introducció, Alberto Garzón va publicar ahir a les xarxes socials un muntatge audiovisual titulat «Menys carn i més vida», en què va demanar a la població que redueixi el consum de carn per cuidar la seva salut i la del planeta.

El tuit del ministre va acompanyat amb el següent text: «El 14,5% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle prové de la ramaderia, especialment de les macrogranges, mentre que perquè tinguem un quilo de carn de vaca es requereixen 15.000 litres d’aigua». El discurs de Garzón –avalat pels ecologistes– va enervar el PP i el sector carni. «Caram amb el comunisme, ara fins i tot ens diuen el que hem de menjar», va comentar una parlamentària del partit de Pablo Casado, informa Europa Press. Mentrestant, les associacions professionals càrnies d’Espanya van manifestar el seu estupor davant el tuit de Garzón i van entonar un «ja n’hi ha prou». El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va considerar que la petició del ministre de Consum constitueix una «campanya desafortunada» i va posar en valor el treball del sector per a mitigar les emissions i lluitar contra el canvi climàtic. Planas va reiterar que la ramaderia «no es mereix» aquestes declaracions de Garzón, que «no reflecteixen el meu punt de vista», i va lamentar que aquest sector primari sigui «moltes vegades» objecte de «crítiques injustes».

«Poc fet»

Pedro Sánchez es va posicionar a favor de Planas, i en un intent de rebaixar la tensió, va assegurar des de Lituània que «a mi, on em posin un chuletón al punt... això és imbatible». «A mi m’agrada m’agrada poc fet», va respondre després a La Sexta, per a intentar rebaixar la tensió dins del Gabinet.