El turisme català perdrà 35.000 milions d’euros el 2020 i 2021 per la covid-19, ja que aquest any l’afectació de la pandèmia arribarà als 15.000 milions, que se sumaran als 20.000 milions de l’any passat, segons va explicar ahir el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres.

En una trobada organitzada per Oracle sobre «El futur del turisme. L’ús de les dades per millorar l’experiència turística», Torres va recordar que el turisme representa el 12% del PIB català, uns 30.000 milions d’euros, tot i que l’any passat l’afectació de la pandèmia sobre el sector va ser del 70% i aquest any serà d’un 50%.

En total i respecte al 2019, l’afectació de la pandèmia al sector turístic suma 35.000 milions d’euros el 2020 i 2021. Torres va assegurar que, quan hi ha hagut sectors tancats durant gairebé un any i mig i estem en el debat d’ajudar les empresa perquè no acabin de morir del tot, és «difícil» fer marxa enrere en les restriccions.

Sobre les recomanacions d’alguns països, com Alemanya, de no viatjar a Catalunya per l’alta incidència de la covid, Torres va dir que «poc podem fer-hi» des d’aquí, perquè és una qüestió de salut i dels estats, en què també «intervé la geopolítica».

Segons la seva opinió, des d’aquí, només cal donar el missatge «optimista» que la vacunació està funcionant molt bé i que a l’agost el 70% de la població estarà vacunada.

Torres va apuntar que, a Barcelona, el 55% dels hotels encara segueixen tancats, però són quatre vegades més dels que estaven oberts al febrer.

«Ara tenim poca demanda», va afirmar, i va preveure que, al juliol, la facturació serà aproximadament un 30% de la del 2019, però que, a l’agost, començarà un «salt significatiu», i altres mesos, com setembre o octubre, també aniran bé. Va recordar, una vegada més, que la recuperació no es donarà fins a l’any 2022 i que «la cosa anirà més ràpid del que pensem».