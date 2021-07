Amec anticipa un 2021 «encara més dinàmic en fusions, adquisicions i pactes empresarials». Així ho va assegurar el seu president, Pere Relat, en un debat que es va celebrar de manera semipresencial dimarts al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Relats va indicar que les empreses han d’adaptar les estructures corporatives a les necessitats del mercat, obrir noves vies de negoci i ampliar clients i abast geogràfic. Més de 400 directius d’empreses internacionalitzades es van reunir per debatre formes de creixement òptim. El fòrum va servir per conèixer les diferents maneres de créixer però també per defensar que en l’economia global hi ha espai per a empreses de diferent dimensió.

«Hem de sentir contínuament que hem de guanyar dimensió, però la realitat és que hem de ser competitius en la nostra dimensió», va afirmar en les conclusions del Fòrum el director general d’amec, Joan Tristany.

En el procés de creixement i el camí cap a la competitivitat, «els casos d’èxit han mostrat que ser una empresa familiar o una empresa petita o mitjana no és determinant ni limitant», va incidir. «Cal dirigir-se, sense obsessió, cap a la dimensió òptima, i fer-ho bé, perquè hi ha riscos i cal controlar-los». Així mateix, per Tristany, «cal créixer no només com a empresa, sinó també com a indústria i com a país».

Molt més enllà de repensar la dimensió pròpia, Tristany es va dirigir als directius per remarcar la importància de teixir una xarxa nacional i internacional de col·laboracions empresarials.

Durant la jornada es van mostrar casos d’èxit d’empreses que han aconseguit créixer de forma òptima com Kerajet, UNEX o Viscofan. També van participar experts de diferents parts de món com el president de l’Associació d’Envasament i Tecnologies de Processament (PMMI), Jorge Izquierdo o Thomas Waldmann, director de VDMA, associació que representa més de 3.200 empreses de la indústria d’enginyeria mecànica a Alemanya.

Waldmann va destarcar que «les empreses petites i mitjanes són majoria a Alemanya i el model ha estat un èxit». Tot i això, va posar l’accent reptes pendents com la digitalització i va indicar que «hi ha una falta de sensibilitat a obrir-se a nous socis» en les empreses petites.

Al seu torn, el consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporatiu, Xavier Marcet, «la dimensió òptima és la que permet la consistència, més enllà de l’èxit», aportant beneficis no només a l’empresa sinó també a l’entorn.

Agenda 2030

En paral·lel, Amec ha participat en un informe en que conclou que la pandèmia ha reforçat la importància de l’Agenda 2030 com a element cohesionador de les polítiques globals de sostenibilitat social i mediambiental i el paper de les pimes com a motor de canvi cap a la sostenibilitat.

En l’estudi, elaborat per Esade i amb la col·laboració de la Fundació «la Caixa» amb les pimes tenen oportunitats en sectors com la salut, la digitalització, el teletreball o la conciliació, entre altres, segons un comunicat de la universitat. El director de la Càtedra Lideratges de Esade i coautor de l’informe, Àngel Castiñeira, va explicar que «els governs tenen davant si una oportunitat única per a implementar un nou model de governança» que permeti a les pimes guanyar protagonisme i que introdueixi incentius per a la incorporació plena de la sostenibilitat.