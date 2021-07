El president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar ahir a impulsar aliances amb la societat en general i amb els empresaris en particular per impulsar una nova etapa de benestar per a Catalunya. Aragonès va llançar aquest missatge de cohesió durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya de la Cambra de Comerç de Barcelona, en una clara mostra del gir copernicà que protagonitza l’executiu català, que posa per davant, segons Aragonès, «generar prosperitat» i «benestar» davant altres arguments. Fa un any, l’anterior president, Quim Torra, va centrar el centre del seu discurs al mateix fòrum de la Cambra i Llotja en l’agenda independentista, el dèficit d’inversions (el «Madrid ens roba») i instant directament els empresaris catalans a «rebel·lar-se contra el Govern espanyol». Mentre Torra va animar al conflicte i la tensió l’any passat, Aragonès, en canvi, va instar ahir els empresaris a contribuir al benestar col·lectiu, a les aliances i a la col·laboració publicoprivada. L’«arribar a noves cotes de sobirania» és per a Aragonès en un segon pla davant la lluita contra les desigualtats.

El president de la Generalitat va emplaçar els empresaris catalans a «pensar en gran» i a «transformar l’actitud» en la línia de potenciar «un salt endavant a la modernitat» d’una nova Catalunya centrada en la qualitat de vida dels seus habitants.

Receptes «keynesianes»

El president va lloar el paper de les administracions en general a l’hora d’afrontar la crisi econòmica actual, amb receptes econòmiques keynesianes posades en dubte al passat i que s’han revelat com les més adequades per reactivar l’economia. L’expansió fiscal, la despesa pública i les polítiques expansives contra la desigualtat són la solució actual, sense reduir les demandes de més independència econòmica. Va explicar que el Govern ha posat en marxa mesures de xoc que han de ser ara reforçades amb mesures estructurals que ofereixin una «sortida transformadora» per a Catalunya amb una aposta més gran pels actors econòmics per la innovació i la formació.

La presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, ha destacat que el balanç econòmic del 2020 ha sigut el més negatiu de la història, amb un impacte «desigual» i «injust», però aquest 2021 es registrarà un increment del PIB «molt intens».