Aquest juny s’han complert cinc anys d’aquell referèndum que, per la mínima, van guanyar els partidaris de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Després d’una turbulenta etapa de negociació, el denominat Brexit es va consumar el passat 1 de gener. Ha transcorregut, per tant, mig any des de la ruptura oficial i comença a haver-hi una certa perspectiva de quins són les conseqüències d’aquella decisió, si bé és cert que la pandèmia del coronavirus s’ha creuat pel camí i resulta més difícil discernir els efectes. Malgrat tot, els experts consultats coincideixen que, almenys de moment i com s’augurava, la partida la va perdent el Regne Unit, les exportacions del qual s’han vist més danyades que les europees, que comença a tenir problemes de mà d’obra i els ciutadans de la qual, amb motiu de la COVID, estan desitjosos de viatjar als seus llocs d’estiueig habituals.

El director del departament d’Internacional de la Cambra de Comerç de València, Vicente Mompó, apunta una qüestió substancial relacionada amb la grandària. I és que el Regne Unit és un únic mercat, mentre que la UE suma 27 en un. Així, les vendes del primer a la Unió Europea han caigut en el primer semestre de 2021 un 35%, mentre que al revés només ho han fet en un 14%. Respecte a Espanya, en aquest cas entre gener i abril, les importacions britàniques han caigut un 28%, mentre que les exportacions han pujat un 2,8% (un 8,9% en l’autonomia).

Sectors com els cítrics o l’automòbil «han retrocedit alguna cosa» en aquests mesos però altres, com les hortalisses, han triplicat els seus volums de 2019. La ceràmica també està millorant. I el transport i la logística, als quals es preveien moltes dificultats, «funcionen bé, més enllà de les traves per una major paperassa, perquè aquell país és una illa i no els interessa tenir problemes» en els subministraments. Els experts consideren que els efectes comercials estan sent menors dels previstos també per «el bon fer de les empreses, que s’han preparat bé». En el cas de Girona, la Cambra de Comerç va constatar que han desaparegut bona part dels problemes burocràtics que hi havia els primers mesos i ara les empreses hi poden exportar sense tants maldecaps, si bé el volum de mercaderies al Regne Unit s’ha reduït aquest 2021.

Adaptació als nous requisits

El president de la Cambra d’Espanya al Regne Unit, Eduardo Barrachina, detalla sobre aquest tema que el gran repte al qual s’han enfrontat i s’enfronten les empreses és la seva adaptació als nous requisits que exigeix el Regne Unit per a comerciar amb aquell país, com a normes d’etiquetatge, de seguretat, sanitàries o inspeccions. Encara que es tracta d’un situació recíproca. Com apunta el professor d’Economia Aplicada de la Universitat de València, Vicente Pallardó, la multiplicació de tràmits burocràtics penalitza sobretot a les pimes, que manquen de suficients recursos econòmics i laborals per a fer-los front, però afegeix que, el The Financial Times, situa en un terç el nombre d’empreses britàniques que se senten perjudicades pel canvi que ha comportat el Brexit. En els serveis, per part seva, «ja comencen a ser significatives les relocalitzacions de personal i empreses des de la City londinenca per a benefici d’Amsterdam, Frankfurt i, en menor mesura, París». A més, «algunes empreses d’aquell país estan començant a queixar-se de falta de personal qualificat per les traves a la mobilitat».

Barrachina assegura que el Brexit ha tingut avantatges per al Regne Unit, com la signatura d’acords de lliure comerç amb països tercers o la presa de control sobre els models regulador i migratori, encara que en aquest últim cas el benefici s’ha tornat contra ell. Principalment, en sectors que «depenen de mà d’obra ràpida com l’hostaleria o la construcció ho estan passant malament, perquè el Regne Unit té una baixa taxa d’atur i les empreses d’aquestes activitats, quan necessitaven personal, ho portaven ràpidament de la resta d’Europa. Ara no poden. El Brexit es nota més en la pèrdua de la lliure circulació de persones que en la de mercaderies». Barrachina confirma el gran interès del turista britànic per tornar a Espanya i Pallardó afegeix que als ciutadans del Regne Unit els agrada viatjar a un «lloc barat o simple i el lloc ideal a Europa és el Mediterrani nord, no el del sud, a Àfrica».