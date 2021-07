Que els ramaders lactis amb la producció de llet estan perdent diners és una realitat des de fa uns anys i que no està deixant d’agreujar-se, per això considero molt positiu que la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) consideri una bona notícia per al sector lacti la publicació de l'estudi de la cadena de valor de la llet que va aprovar el Ple de l'Observatori de la cadena Alimentària de el Ministeri d'Agricultura, tot i que adverteix que els resultats són massa clars: els ramaders lactis van perdre 1.350 euros al mes durant el període 2018-2020.

«Per primera vegada, tots els agents que participem en el procés de producció, transformació i distribució de la llet hem arribat a un consens per tenir un estudi de referència oficial al voltant de el procés de formació d'ingressos i costos. És un pas endavant important per aconseguir una major transparència entre el camp i la taula i caminar junts cap a la sostenibilitat econòmica de l’activitat ramadera», ha subratllat el responsable de Cadena Alimentària de COAG.

Les dades de l'estudi oficial de la cadena de valor de la llet avalen les reiterades denúncies realitzades en els últims tres anys. Els costos de producció mitjans d'un litre de llet s'eleven a 0,35 €/l, mentre que en el període 2018-2020 els ramaders van percebre un preu mitjà de 0,32 €/l.

D'aquesta manera, segons els càlculs elaborats pel Departament de Ramaderia de COAG, una explotació mitjana va haver de suportar unes pèrdues mensuals entre 1.231 i 1.464 euros durant el esmentat període.