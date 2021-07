Quinze dies abans d’enlairar-se en el seu primer viatge espacial i en la data que marca 27 anys exactes de la fundació de Amazon en incorporar-la com a empresa, Jeff Bezos ha culminat l’anunci que va fer al maig i ha passat oficialment aquesta setmana el testimoni a Andy Jassy com a conseller delegat de la mastodòntica corporació amb un valor d’1,7 bilions de dòlars a que la denominació de «gegant tecnològic» se li ha quedat des de fa temps petita. Aquest executiu novaiorquès de 53 anys que des de 1997 ha treballat a la companyia i ha estat al capdavant dels seus serveis de computació en el núvol des que es van llançar el 2006, convertint-los en un dels seus pilars, es posa als comandaments d’una màquina perfectament greixada, que l’any passat va facturar 386.000 milions de dòlars i va superar els 21.000 milions de beneficis, però enfronta també enormes reptes.

Múltiples pràctiques d’Amazon intensifiquen l’escrutini de reguladors cada vegada més preocupats, a més, amb el descomunal poder i abast de les grans tecnològiques. Encara que la recent decisió d’un jutge federal als Estats Units de desestimar dues denúncies antimonopoli contra Facebook ha donat un alleujament a Silicon Valley davant les pressions de dividir a aquests gegants, aquesta pressió no ha desaparegut, menys per a una empresa que es va originar com una llibreria electrònica i ha acabat estenent tentacles no sols en tecnologia i béns de consum sinó en botigues físiques, publicitat, farmàcia, moda o entreteniment i cultura.

Sota la mirada de recerques o demandes a banda i banda de l’Atlàntic hi ha des de l’ús de dades en el gran basar del comerç electrònic per a dissenyar i donar prioritat als seus propis productes o les pressions per forçar a venedors a funcionar en el seu irresistible ecosistema. I més enllà de les suposades pràctiques monopolístiques, les denunciades condicions laborals dels gairebé 1,3 milions de treballadors a temps complet o parcial d’Amazon o la resistència de la companyia a l’organització sindical dels seus empleats tenen a l’empresa en l’ull d’un huracà social i polític.

Personalitats diferents

Enmig d’aquestes tempestes poc contribueix a la calma la personalitat i el personalisme en Amazon de Bezos, l’home més ric del planeta. I aquí identifiquen els observadors un dels potencials de Jassy per a poder iniciar les seves nova funcions amb millor peu.

Encara que Bezos seguirà com a president executiu, les regnes les agafarà home bastant desconegut per al gran públic i fora de cercles tecnològics i que, si no menys intens, és definit com algú més modest, que cerca (i aconsegueix) més connexió humana amb la gent i que està més atent a la societat. De fet la setmana passada, a només uns dies que s’oficialitzés el relleu, la companyia va elevar de 14 a 16 els punts de la seva llista de «Principis de lideratge» i els dos nous urgeixen a liderar amb empatia i considerar en prendre decisions el benestar dels empleats i de la societat en el seu conjunt.

Encara que insiders i experts asseguren que Jassy no és ni molt menys un clon de Bezos també asseguren que cap altre alt executiu d’Amazon s’assembla més al fundador, de qui va ser literalment «ombra» (un rol d’assistent tècnic que empren en la companyia). En l’ADN d’aquest home discret graduat a Harvard (primer en govern i després a la seva Escola de Negocis) estan la innovació i el pensament «en gran», encara que és més conegut per facilitar el pensament creatiu d’uns altres que pel torrent d’idees o invents que va caracteritzar a Bezos. I de moment, almenys públicament, no ha parlat de quines seran les seves prioritats.

Brad Stone, un periodista de Bloomberg que acaba de publicar el seu segon llibre sobre Amazon (Amazon Unbound), definia recentment en un podcast a Jassy com «un líder formidable per dret propi» però anticipava que amb ell no canviarà molt la cultura corporativa de Amazon. «Veurem a més quant espai dóna Bezos a Jassy per a fer aquests canvis perquè continuarà sent la veu més elevada a la sala de reunions. Seguirà aquí», deia el reporter sobre el fundador. «Sospito que si hi ha canvis, seran graduals».

Graduat a Harvard

Jassy va néixer a Scarsdale (Nova York) en el si d’una família d’ascendència jueva i hongaresa en 1968 i va estudiar en la Universitat d’Harvard, d’on es va graduar amb un mestratge en Administració d’Empreses (MBA, per les seves sigles en anglès).

Després de fer els seus primers passos en el mercat laboral en una empresa especialitzada en articles per a col·leccionistes i fundar posteriorment amb un soci una companyia que no va funcionar i va haver de tancar, el gran any per a Jassy va arribar en 1997. En aquest moment, als 29 anys, es va casar amb la seva actual dona, Elana Rochelle Caplan, i va ser contractat per la que llavors era una petita i desconeguda empresa de Seattle (estat de Washington, els EUA) que es dedicava a vendre llibres per internet: Amazon. El seu primer treball a la companyia va ser en el departament de màrqueting, però de seguida es va guanyar la plena confiança del fundador i conseller delegat de la signatura, Jeff Bezos, i va passar a ser el seu assistent tècnic personal.