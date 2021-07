E moment actual està posant a prova la resiliència de totes les empreses, i especialment la de l’empresa familiar. El 61% dels empresaris preveuen que la seva facturació augmenti el 2021, tot i que la gran majoria creu que no tornarà als nivells previs a la pandèmia fins al 2022 (35%), segons el nostre estudi «Perspectives Espanya 2021».

Una lliçó que no pot passar desapercebuda en l’entorn actual és que la confiança i la transparència són actius intangibles que cal cuidar i gestionar perquè són clau per al negoci. Els grups d’interès amb els quals les empreses es relacionen prenen decisions basades en la confiança en la informació financera i no financera i en el fet que sigui verificada per un auditor.

Finançadors, proveïdors, clients, inversors, etc. necessiten dosis de fiabilitat i certesa sobre la gestió i el rendiment de les empreses sobre les quals prenen decisions. Les companyies familiars que volen seguir creixent saben que és imprescindible estar ben preparades en aspectes clau del projecte com la informació financera auditada, el govern corporatiu o els sistemes de control adequats.

De l’experiència acumulada -ara que fem 50 anys acompanyant a les empreses-, sabem que entre els factors que contribueixen al desenvolupament de l’empresa familiar estan vinculats a la tasca de l’auditor, com l’impuls de la transparència de l’empresa en el seu entorn empresarial; el foment de bones pràctiques en la gestió i el reporting corporatiu o l’avenç en la millora de sistemes de control intern i en l’adequada aplicació pràctica de les normes comptables, fiscals i financeres. Tots aquests són aspectes que faciliten les decisions de finançament de nous projectes d’inversió o necessitats de refinançament. Per això és rellevant que l’auditor i el seu equip coneguin i tinguin la capacitat de generar confiança en accionistes i altres grups d’interès.

En un moment com l’actual, amb canvis en els models de negoci, reguladors, canals de venda o la possibilitat d’accedir a fons europeus, és més convenient que mai centrar les empreses en aquest intangible clau que és transferir confiança a agents i stakeholders i tenir l’acompanyament més eficient per afrontar els reptes que tenim per davant.