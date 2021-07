Les comarques de l’interior ja creen més llocs de treball que abans de la COVID. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), al juny cinc de les vuit comarques de la província van superar el nombre d’afiliats a la Seguretat Social respecte el mateix mes del 2019. L’afiliació és un bon indicador per mesurar la creació o destrucció d’ocupació.

En aquest sentit, la Garrotxa comptava el mes passat amb 26.167 afiliats (636 més que el 2019); el Pla de l’Estany en registrava 14.900 (+241), el Ripollès 10.800 (+193), la Cerdanya arribava a les 8.720 altes (+697). Tot i no ser de l’interior, el Baix Empordà també va superar la xifra d’afiliats del 2019 amb un total de 59.506 (+53).

La resta de comarques encara no han superat les dades precovid, però totes s’hi acosten molt i marquen registres bastant superiors als de l’any passat. Per exemple, el Gironès va tancar el mes amb 83.271 afiliats (306 menys que el 2019), l’Alt Empordà ho va fer amb 59.308 (-1.022) i la Selva amb 72.288 (2.536). En aquesta última comarca és on més s’evidencia el cop de la pandèmia en el seu sector principal, el turístic. Tanmateix, les dades de l’Idescat també revelen que la Selva és la comarca gironina i una de les de Catalunya que més ràpid s’està recuperant. Les dades d’afiliació respecte el juny del 2020 mostren com la creació de llocs de treball ha estat del 10% aproximadament, una xifra només superada per l’Alta Ribagorça (12,1%) i el Pallars Sobirà (11,7%). El Baix Empordà també és de les més dinàmiques pel que fa a l’afiliació, amb un ritme de creixement del 8,2% respecte el juny passat.

La resta de comarques de Girona van tenir uns creixements més modestos: L’Alt Empordà va créixer un 6,4%, el Ripollès un 5,3%, el Pla de l’Estany un 4,5%, la Garrotxa un 4,5% i el Gironès un 4%. La ciutat de Girona va registrar 42.708 afiliats, un 3,7% més que el 2020 però 664 persones menys que el 2019.

Creixement general

Al conjunt de Catalunya el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar un 4,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.322.256 persones.

A les tres comarques més poblades que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han registrat increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,4%), el Baix Llobregat (2,8%) i el Vallès Occidental (3,6%).

Al mes de juny i respecte del mateix període de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social ha augmentat per sobre del d’homes (4,7% i 4,0%, respectivament) al conjunt de Catalunya.