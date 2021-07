Els espanyols creuen que la seva situació personal està millor del que la valoració general de la situació del país estima, segons ha recollit el Baròmetre de Consum del primer semestre del 2021 publicat per l’Observatori Cetelem, unitat d’estudis de BNP Paribas Personal Finance. El document, en el qual s’analitzen els principals indicadors de l’evolució econòmica, l’estalvi i la intenció de compra dels espanyols, ha plantejat que, en el primer semestre de l’any, la tendència a l’alça continua aconseguint la dada de 6,38 el mes de juny, 0,20 punts major que la dada de gener (6,18), i la més alta dels últims 12 mesos. No obstant això, encara no aconsegueix dades del primer trimestre de 2020 en el qual la nota es va situar en un 6,43 al febrer. Si es compara amb dades de període precovid del segon semestre de 2019, tampoc aconsegueix aconseguir la nota de setembre d’aquest mateix any, situada en un 6,39.

La nota de la valoració que realitzen els espanyols sobre la situació general del país augmenta al llarg del semestre de 2021, se situa en un 5,13 al juny 2021, la puntuació més alta dels últims 12 mesos. En comparació amb les dades precovid, aquesta nota encara no supera la puntuació aconseguida al febrer de 2020, situada en un 5,58 i molt per sota de dades del segon semestre de 2019 en el qual es va aconseguir al juliol un 5,76.

El 48,8% dels espanyols declara haver pogut estalviar en l’últim mes, la qual cosa suposa un increment de 2,1 punts percentuals respecte a gener d’aquest 2021, però una mica menor de la xifra de 50,3% que es va aconseguir al març de l’any passat, o del 49,1% d’agost de 2019.

Estalvi

Pel que fa a la intenció que tenen els espanyols de continuar estalviant, el mes de juny aconsegueix un 42,2%. Aquesta dada és major fins i tot de l’obtingut en el període pre-COVID-19 del segon semestre de 2019. El top 5 en les intencions de compra per als pròxims tres mesos al juny és, en primer lloc, tèxtil/esports (21,9%), seguit de turisme (21,4%), tecnologia i informàtica, amb un 19,2%; mobles, complements i decoració (15,9%) i finalment, gamma blanca, amb un 15,4%.

El sector turístic recupera posicions després de desaparèixer dels primers llocs d’intenció de compra durant el 2020, encara que no ha aconseguit aconseguir les dades pre-COVID.