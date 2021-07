Metelquimia, empresa gironina dedicada a la fabricació de maquinària per a indústries alimentàries, participa en un projecte per produir proteïna vegetal de proximitat. En la iniciativa també hi participen Zyrcular Foods (la promotora), Semillas Batlle, Universitat de Lleida i Elian. El projecte Del cultiu a la taula ha estat presentat en una reunió recent al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i s’emmarca en l’estratègia de fons europeus Next Generation EU del Govern de la Generalitat.

L’objectiu del projecte és estructurar una cadena de valor que promogui el cultiu de proteïnes vegetals, pròpies de la zona del Mediterrani i de la Vall de l’Ebre, i que possibiliti la seva elaboració en productes anàlegs a la carn i al peix. D’aquesta manera, es promourà la producció local d’aliments de proteïna vegetal en una cadena totalment integrada al sud d’Europa.

En la reunió hi van assistir la consellera Teresa Jordà, el CEO de Zyrcular Foods, Santi Aliaga, com a promotor del projecte; juntament amb el director general de Llavors Batlle, David Giné; el CEO de Metalquímia, Josep Lagares; el Doctor Daniel Plaza-Bonilla de la Universitat de Lleida; i el CEO de l’empresa de texturitzats i concentrats de proteïna Elian, Andreu Martín. Els presents en la reunió van apostar perquè sigui un projecte obert i que en diferents punts de la cadena de valor es pugui sumar la participació i sinergies d’altres operadors del sector des de l’àmbit de recerca, logística o la gastronomia.

Durant la trobada es van exposar els beneficis de promoure aquest projecte transversal i públic-privat: diversificar l’economia de les zones rurals de Catalunya, reduir la petjada de CO₂, reduir la dependència de matèries primeres d’altres zones del món com Amèrica del Sud, els Estats Units, Ucraïna o la Xina; innovar en varietats de lleguminoses locals que s’adaptin a l’elaboració de productes anàlegs carnis i del peix i a la dieta mediterrània. A més, indiquen que estructurar aquest hub pot ser un avantatge competitiu de cara a l’exportació i davant els mercats internacionals que valorin aspectes com a traçabilitat, qualitat productiva i gastronomia. La proposta s’emmarca en la línia tractora presentada per la Generalitat, el mes de febrer passat, de crear un hub de proteïna alternativa a Catalunya amb una dotació total de 134 milions d’euros.

Procés d’evaluació

L’empresa Llavors Batlle s’encarregarà d’avaluar diferents varietats de soia i altres llegums (cigró, llentia, pèsol, entre altres) en micro-parcel·les d’assaig. Comptarà amb la col·laboració d’agricultors locals i l’equip de recerca liderat pel doctor Daniel Plaza-Bonilla de la Universitat de Lleida, que col·laborarà en la definició dels assajos de camp. Es determinaran les emissions de gasos del seu cultiu i es consideraran els protocols de cultiu i pràctiques agronòmiques sostenibles. Es buscaran varietats d’elevada adaptació a les condicions edafo-climàtiques de la zona de promoció del cultiu (Vall de l’Ebre i, per extensió, zona de l’arc del Mediterrani).

Elian i Zyrcular Foods treballaran per a avaluar el perfil nutricional de les varietats en estudi, així com el seu comportament tecnològic de cara a la texturització, concentració, extrusió i inclusió en diferents formulacions de productes basats en proteïna vegetal. Metalquímia valorarà l’ajust i adaptació dels actius industrials alimentaris actuals amb els productes resultants del cicle productiu.

Complementària a la carn

Els representants del projecte també han recordat la importància que pot tenir aquesta cadena de valor paral·lela i complementària a la de la proteïna càrnia per a diversificar l’activitat econòmica. «Catalunya és un referent global en la tecnologia i el processament de la proteïna animal; ara tenim l’oportunitat de ser també líders globals en la tecnologia i el tractament de la proteïna vegetal, no podem perdre ni un minut», ha indicat Josep Lagares, CEO de Metalquímia.

El CEO de Zyrcular Foods i promotor del projecte, Santi Aliaga,va assenyalar que «el sector primari, la indústria alimentària i la gastronomia catalana són referents mundials», afegint que «en la innovació i producció de nous aliments tenim l’obligació de generar productes de proximitat que s’adaptin al màxim al nostre paladar; si no perdrem quota davant productes cada vegada més homogenis i globals».

Andreu Martín, CEO de Elian, va destacar la necessitat de col·laborar estretament entre totes les parts de la cadena per a aconseguir aliments vegetals d’alta qualitat: «És l’única fórmula de poder aconseguir una alimentació d’alta qualitat, nutritiva, especialment sostenible i en constant evolució i innovació».

Més al detall va entrar David Giné, CEO de Semillas Batlle, referint-se a la importància de la genètica de les diferents varietats de lleguminoses. «Volem unir evolució i revolució en els diferents esglaons de la cadena, ja que partint de la millora genètica de diferents espècies lleguminoses podem obtenir proteïna vegetal de qualitat, útil per a la indústria, rentable per als productors locals, amb aportacions nutricionals innovadores i de quilòmetre zero i 100% mediterrània», va assenyalar.