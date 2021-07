El Gremi de Restauració ha assegurat aquest dimarts que espera un "impacte relatiu" pel tancament de l'activitat ordenat pel Govern a dos quarts d'una de la matinada amb l'objectiu de contenir els contagis de la pandèmia, que en les darreres setmanes s'han descontrolat. No obstant això, el director del gremi, Roger Pallarols, ha expressat la seva preocupació per "l'afectació anímica" entre la ciutadania i entre els propis restauradors el tornar al "discurs dels 'passos enrere'". D'altra banda, l'entitat ha animat la Generalitat a posar el focus en les trobades socials "sovint multitudinàries" que es produeixen al marge dels establiments i amb la participació de persones encara no vacunades.

"No perdem de vista que bars i restaurants han funcionat de manera estable des de Setmana Santa amb una incidència nul·la sobre l’evolució dels contagis", ha argumentat Pallarols.

Pallarols també s'ha mostrat preocupat per l'afectació anímica per les noves restriccions. "L'ànim dels restauradors està pel terra: persones al límit de les seves capacitats, angoixades pels deutes i per la por que, tal com va passar l'any passat, l'estiu vagi de mal en pitjor a partir d’aquest moment", ha lamentat.

En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, el Govern va anunciar noves mesures com l'obligatorietat de tancar totes les activitats a dos quarts d'una de la matinada i la limitació de 10 persones de totes les trobades socials.

A més, tots els esdeveniments es faran asseguts i es recomana als ajuntaments que restringeixin platges i parcs de nit per evitar aglomeracions. D'altra banda, també es prohibirà el consum de begudes i aliments al carrer excepte en entorns escolars. Les mesures entraran en vigor a partir de la publicació de la resolució al DOGC.