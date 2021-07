El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que destinarà 4.300 milions d’euros dels fons europeus per impulsar el vehicle elèctric i connectat, el primer Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) ideats per l’executiu que serà aprovat avui en Consell de Ministres.

L’objectiu del pla és crear un ecosistema de desenvolupament del vehicle elèctric i connectat que afecti tota la cadena de valor, des de l’extracció de matèries primeres com el liti, fins a la fabricació de models i equips originals, investigació i desenvolupament, producció bateries i la infraestructura de recàrrega, a través d’una aliança liderada per Iberdrola, Seat i Telefónica.

En un acte al Palau de la Moncloa, en companyia de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, així com de representants del sector, Sánchez va avançar que el pressupost dels fons europeus destinat a aquest projecte serà de 4.300 milions d’euros, als quals cal afegir uns 19.000 milions d’inversió privada. «Xifres gegants perquè el repte ho mereix. La suma dels suports públics i privats ascendirà a 24.000 milions d’euros per a un dels principals projectes de transformació industrial que situarà el nostre país, si l’encertem i ho fem bé, en la primera línia mundial», va assegurar Sánchez.

Dos grans eixos

A falta de conèixer el detall del pla, el president del Govern va revelar que es divideix en dos grans eixos. D’una banda, l’impuls a projectes transformadors de la cadena de valor com la investigació, el desenvolupament i la fabricació d’equips, l’acoblament, les bateries, les piles d’hidrogen i altres components essencials per a la fabricació d’aquests vehicles. De l’altra, mesures «facilitadores» que puguin coadjuvar la creació d’una nova modalitat com el desenvolupament del vehicle elèctric amb mesures de caràcter normatiu o que incentivin el desplegament de punts de recàrrega, l’economia circular i la digitalització.

Amb aquesta inversió, Sánchez preveu aconseguir una aportació del sector al creixement i capacitat de generació de riquesa anual que ascendeixi al 15% del PIB per al 2030, així com impulsar l’ocupació. Segons va assegurar el president del Govern, hi ha 2 milions de llocs de treball lligats a l’automoció.