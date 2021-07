«Avui dia és més rendible l'energia solar que la convencional». Pedro Domínguez predica amb el seu exemple. Paga vuit euros, que sumats als impostos eleven la factura de la llum a 18 euros mensuals. Fa dos anys va instal·lar plaques solars a la teulada de casa seva i en fa deu va començar el procés d'estalvi energètic quan va reformar la casa. Des de 2013 és client de la cooperativa gironina Som Energia. Domínguez ha utilitzat diferents estratègies per reduir el consum d'energia: disposa de finestrals de doble vidre per on passi llum natural, per a generar un bon aïllament; té moltes plantes en terrasses i balcons per suavitzar la temperatura i estalviar en climatització: Eixugar la roba al sol per evitar l'assecadora i compta amb electrodomèstics eficients i duradors. «Lògicament cal una certa adaptació i utilitzar els electrodomèstics a les hores més potents de sol. Sempre que es pugui, és millor dutxar-se a la tarda o rentar la roba a mig matí», explica en un reportatge a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona