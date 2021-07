La compravenda d’habitatges va tornar a pujar durant el mes de maig a Girona. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al cinquè mes de l’any indiquen que el mercat immobiliari ja fa temps s que està registrant valors previs a la pandèmia. De fet, les 1.022 operacions de compravenda del maig a la província suposen el segon volum més elevat en un mes de maig des de l’any 2008 a la província. Només van ser superades el maig del 2019, just abans de l’esclat de la COVID. En els anys precedents, marcats per les conseqüències de la crisi immobiliària del 2008, no es van arribar a superar aquests valors. Durant el mes de maig del 2020 la pandèmia va enfonsar les transaccions per sota de les 500, a causa de la baixada de l’activitat pel confinament.

Les 1.022 operacions de compravenda també són la segona millor dada de la pandèmia a Girona, només superades per les 1.060 del mes de febrer, que van deixar enrere definitivament el sotrac del virus. Després d’una lleugera baixada durant els mesos de maig i abril, el mercat immobiliari torna a agafar l’embranzida que hi havia abans del 2020.

Dues velocitats

Al conjunt de Catalunya el mercat carbura a un ritme més lent que a Girona. Les compravendes d’habitatges van augmentar un 88,5% al maig en relació amb el mateix mes de 2020. En total, es van registrar 7.614 operacions, un 11,1% més respecte a l’abril d’aquest any. Tot i això encara són un 1,9% inferior a la dada registrada el maig de 2019. Segons recull ACN, la majoria de les operacions (7.014) han estat compravendes d’habitatges i les 600 restants, de protecció oficial. Segons l’estat dels immobles, 6.289 eren habitatges de segona mà i 1.325 immobles nous. A l’Estat, el nombre de compravendes inscrites ha augmentat un 107,6% en taxa anual i un 11,4% en taxa mensual, fins a 47.033 operacions.

En total, el nombre de finques transmeses inscrites als registres de la propietat ha estat de 184.608 a tot l’Estat. D’aquestes, 97.744 han estat compravendes de finques registrades. El 85,2% de les compravendes (83.231) corresponen a finques urbanes i el 14,8% (14.513) a rústiques. En el cas de les finques urbanes, el 56,5% (47.033) són transaccions d’habitatges. Aquesta xifra representa un creixement de l’11,4% respecte a l’any anterior i es dispara un 107,6% en comparació amb les dades de maig de 2020.

Mitjana espanyola

Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal, amb un creixement en les compravendes d’habitatges del 88,5% respecte al mateix mes de l’any passat. De fet, Catalunya registra un dels augments menys pronunciats, seguida de Galícia (74,4%), la Comunitat de Madrid (68,5%), el País Basc (68,4%) i les Illes Balears (61,6%).

La Regió de Múrcia, Canàries i La Rioja lideren els ascensos, amb increments del 206,5%, el 176,9% i el 147,2%, respectivament. En total, a Catalunya s’han inscrit 24.538 finques transmeses en els registres de la propietat. D’aquestes, 2.326 han estat finques rústiques i 22.212 finques urbanes.