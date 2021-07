El pla de recuperació d’Espanya, dissenyat pel Govern de Pedro Sánchez per a esmorteir l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19 i reflotar l’economia espanyola, ja té llum verda dels Vint-i-set. Els ministres d’economia i finances de la UE (Ecofin) han aprovat definitivament ahir el pla de reformes i inversions que permetrà al govern espanyol accedir a una bestreta automàtica de 9.000 milions d’euros, el 13% dels 69.500 milions en subvencions a fons perdut sol·licitats per Espanya amb càrrec als fons del Next Generation EU fins a 2026.

La decisió «buida el camí cap a la implementació de les inversions i reformes del Next Generation EU per a (aconseguir) una recuperació forta, verda, digital, inclusiva i justa», va destacar la vicepresidenta Nadia Calviño que no va participar en la reunió de l’Ecofin per a ser present en el primer consell de ministres després dels canvis realitzats per Pedro Sánchez. El més complicat, no obstant això, començarà ara i particularment a partir del pròxim any. La bestreta de 9.000 milions és automàtica i amb el pla aprovat l’únic requisit serà la signatura dels acords de finançament amb la Comissió Europea en les pròximes setmanes, un procediment similar al del Fons Sure, el mecanisme destinat a finançar els ERTO, que el govern espanyol confia a concloure aviat encara que el «rellevant», consideren, és el muntant global esperat enguany: 19.000 milions d’euros.

Primer desemborsament

Després de la bestreta, el primer desemborsament s’espera a finals d’any i ascendirà a uns 10.000 milions d’euros. El Govern -que té pendent sol·licitar altres 70.000 milions en préstecs dels 140.000 assignats a Espanya dins del fons europeu de 750.000 milions- haurà de provar que ha complert amb les 50 primeres fites i objectius recollits en el pla a canvi del primer desemborsament, un examen que el ministeri d’economia dóna per superat ja que es basa en fites i objectius ja complerts des de l’inici del període de referència (febrer de 2020) fins a juny. Els trams més espinosos de les ajudes arribaran a partir de 2022 i estaran condicionats a la reforma laboral i de les pensions. A la primavera de 2022 hauria d’arribar un nou tram de 12.000 milions que dependrà del fet que Espanya tanqui a temps un acord sobre la reforma laboral. Si no aconsegueix no hi haurà desemborsament o seran parcials en funció de les fites complertes.