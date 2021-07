El Grup Volkswagen i Seat construiran una fàbrica de bateries a Espanya. Així ho va revelar Herbert Diess, conseller delegat del consorci alemany, en un esdeveniment en el qual ha detallat la seva estratègia fins a l’any 2030. La voluntat del grup és convertir Espanya en un hub de mobilitat elèctrica cooperant amb el Govern per a transformar-lo en un país líder en aquest camp. La companyia de Martorell i el Grup Volkswagen sol·licitaran, per a dur a terme els seus plans, participar en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) presentat dilluns pel president Pedro Sánchez per a impulsar el cotxe elèctric amb 4.300 milions dels fons europeus fins a 2023 i aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres.

La planta de bateries espanyola es convertirà en la tercera de les sis que el Grup Volkswagen aixecarà a Europa per a 2030 després de la d’Alemanya i Suècia. «Estem disposats a establir tota la cadena de valor de la mobilitat elèctrica del país, inclosa la producció de vehicles elèctrics, així com els seus components, i una nova fàbrica de bateries del grup», va dir Diess. «Tenim la intenció de construir la gigafábrica número tres a Espanya. Aquesta localització permetria un subministrament altament segur per a la producció de vehicles elèctrics prevista al país», va afegir Thomas Schmall, president del consell d’administració de Seat.