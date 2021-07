El sector automobilístic ha estat un dels més afectats per la pandèmia. Tanmateix, després de la patacada de la COVID hi ha àmbits com el dels vehicles d’ocasió que estan tornant mica en mica al ritme anterior. A les comarques gironines la compravenda de turismes usats s’ha recuperat més ràpidament que la resta de províncies catalanes durant el primer semestre del 2021. En concret, les vendes han augmentat gairebé un 50%, set punts per sobre del 43,8% regisrat al conjunt de Catalunya de gener a juny, segons dades de la patronal Fecavem.

En xifres absolutes l’aumgent es tradueix en més de 5.000 vehicles transaccionats a la província, en total 17.939. Una altra dada que destaca Fecavem és l’augment de la ràtio de vehicles usats per cada nou turisme matriculat. Si al 2020 hi va haver 2,4 compravendes de vehicles de segona mà per cada matriculació de cotxe nou, aquest 2021 la xifra ha augmentat i ara se situa en 3,4 compravendes de turismes d’ocasió per cada vehicle nou matriculat.

Canvi d’hàbits

En aquestalínia, Fecavem ha detectat un «canvi significatiu» en els hàbits de compra de juny, segons es desprèn de la ràtio d’automòbils transferits i matriculats. Al conjunt de Catalunya la ratio és menor, i es venen 2,6 vehicles usats per un de nou. Tanmateix, el 2020, la relació era d’1,7.

El mes de juny, les vendes de turismes han registrat un augment anual del 36,4% i han arribat a 27.810 unitats. D’aquestes, 19.269 corresponen a la demarcació de Barcelona; 1.988 a Lleida, i 3.479 a Tarragona.

La meitat de les transferències de turismes (53,3%) corresponen a vehicles de deu o més anys d’antiguitat. En el mateix període de l’any passat, el percentatge va ser de 61,1%.

Segons les dades recollides per ACN, les transferències de turismes amb menys d’un any representen un 8,6% i els d’un any, el 6,8%. El tram de vehicles de fins a quatre anys concentra una mica més d’un terç de les vendes i els trams entre els cinc i els nou anys representa prop d’un 14%.

Les transferències de furgons usats també han augmentat, un 69,2%, i han arribat a 16.523 unitats. D’aquestes 2.847 vendes s’han concentrat al mes de juny. A la demarcació de Barcelona se n’han registrat 1.924; a Girona, 383; a Tarragona, 354, i a Lleida, 186.

Seat León i Volkswagen Golf

Els models de turismes més venuts són el Seat León, amb 1.040 unitats, i el Volkswagen Golf, amb 885. Els furgons més venuts són el Fiat Ducato i el Ford Transit, amb 241 i 200 unitats, respectivament.

Els canals de comercialització de venda més rellevants han estat el professional del motor i el particular. El canal professional és el majoritari en els trams d’edat dels vehicles inferiors i decreix a mesura que augmenta l’antiguitat. En el cas del particular, la tendència és la contrària. Els canals de lloguer i «renting» concentren les operacions en el tram de fins a cinc anys. Per carburants, el motor dièsel representa un 49,7% i lidera el mercat de transferències, però amb tendència a la baixa.