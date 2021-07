Les exportacions gironines mantenen la tònica a l'alça i creixen un 28% durant el maig. Al llarg del mes, les empreses del territori han fet vendes per valor de 561,2 milions d'euros (MEUR). Els tres sectors motor de l'economia al territori han continuat a l'alça, i tant les càrnies, com la maquinària i el sector químic incrementen vendes. D'un any a l'altre, per exemple, el clúster carni ha passat d'exportar 113,7 MEUR a tancar aquest maig amb 160,2 MEUR. Sobretot, carn de porc que s'envia cap a la Xina. Caldrà veure, però, si aquesta empenta es manté (perquè aquest estiu, el gegant asiàtic ha frenat compres). De moment, però, les bones dades del maig fan que en l'acumulat del 2021 les exportacions gironines ja superin els 2.750 MEUR.

Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el maig les vendes del territori a l'exterior s'han situat en 561,2 MEUR.

Traslladat en percentatges, això suposa que d'un any per l'altre les exportacions s'han incrementat un 28%. És un augment significatiu, si bé és cert que no tant com el de l'abril (quan va ser del 43%). Ara bé, també s'ha de tenir en compte que, l'any passat, durant aquest mes ja va començar la desescalada –a l'abril, estava tot tancat- i els mercats internacionals van començar a obrir-se. Si s'analitzen els sectors amb detall, tots aquells que són motor de l'economia gironina tanquen el maig a l'alça. L'agroalimentari, en concret, creix un 17,9% (240,4 MEUR); la química ho fa en un 10,2% (93,7 MEUR), i la maquinària, l'altre sector que tira del carro, arriba a augmentar exportacions fins a un 34% (passant de 39,8 MEUR a 53,6).

I dins l'agroalimentari, continua essent innegable la preeminència del carni. Perquè aquest clúster durant el mes de maig va exportar producte per valor de 160,2 MEUR. El maig de l'any passat, van ser-ne 133,7 MEUR. Caldrà veure, però, si aquesta empenta es manté a mesura que avanci aquest 2021. Perquè precisament, el gegant xinès ha frenat importacions a partir del juny i, de moment, deixa el sector sumit en la incertesa. Pel que fa a destins, França continua essent el principal mercat per als productes gironins. Sobretot, per proximitat. Al maig, les empreses del territori hi han fet vendes per valor de 140,16 MEUR. A aquest destí, el segueix la Xina, com ja ve essent habitual (amb 73,24 MEUR). I per darrere s'hi situen Itàlia, Alemanya Portugal, el Regne Unit i Bèlgica.

Per sobre els 2.750 MEURLes bones dades de maig, de retruc, també es deixen notar en l'acumulat de l'any. Si bé les exportacions gironines van entrar al 2021 en negatiu, a partir del febrer han anat tancant tots els mesos a l'alça. I això fa que l'acumulat de l'any se situï en 2.750,6 MEUR. I que en comparació amb els cinc primers mesos del 2020, les exportacions gironines hagin crescut fins a un 20%.

A Catalunya, durant el maig les vendes de les seves empreses a l'exterior s'han incrementat un 58% i tanquen el mes amb un global de 6.783,5 MEUR.