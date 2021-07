Un total de 104.174 persones han sol·licitat l’ajuda d’entre 600 i 700 euros disposada per la Generalitat per a treballadors en ERTO. La conselleria d’Empresa i Treball haurà d’ampliar el pressupost inicialment previst per a costejar aquesta partida a causa de la major recepció de peticions rebuda i per a això destinarà 67 milions d’euros, tal com va fer públic ahir en un comunicat. Ahir mateix, a les tres de la tarda, es va tancar el termini formal per a inscriure’s en el registre públic habilitat per la Generalitat per a poder sol·licitar les ajudes. Tota aquella persona que no s’hagi inscrit no podrà cobrar-la. El compromís públicament manifestat pel conseller Roger Torrent és que els beneficiaris cobrin abans de finalitzar el present mes de juliol i que no es produeixin retards, a diferència del que va passar amb part de la primera tanda d’ajudes abonades al març. Una vegada tancat el registre, els tècnics del Departament de Treball procediran a revisar que aquestes 104.174 sol·licituds rebudes compleixen degudament amb els requisits establerts per a cobrar l’ajuda. Els sol·licitants no hauran de realitzar cap tràmit més, si la Generalitat no li ho requereix específicament i només hauran d’esperar que els tècnics del Servei d’Ocupació de Catalunya certifiquin els tràmits.