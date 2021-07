La UGT va denunciar ahir el «dèficit alarmant» de l’oferta de places de formació professional a Catalunya. En un comunicat, el sindicat es mostren preocupats per «la sorprenent manca d’oferta de places públiques d’FP» i recorden que ja fa un any que ho reclamen al Departament d’Educació. «El problema, lluny de solucionar-se, s’ha agreujat i existeix un gran decalatge entre l’oferta de places i la demanda», indica el sindicat. Com a exemple, cita les xifres del Consorci d’Educació de Barcelona que s’estima que pel cap baix falten unes 2.500 places de formació professional de grau mitjà. A més es refereixen a altres situacions del territori com ara a Granollers on hi ha hagut més de 1100 preinscripcions de grau mitjà per a una oferta aproximada de 500 places o a Terrassa, on hi ha més de 700 alumnes en llista d’espera per fer un cicle o començar el batxillerat. La UGT denuncia que a Tarragona i a Vilanova i la Geltrú la situació és «similar» en l’ensenyament postobligatori.

Davant d’aquest escenari, l’organització sindical que dirigeix Camil Ros exigeix que s’incrementi «urgentment» l’oferta de cicles formatius de Grau Mitjà per tal que l’alumnat que ho pretengui pugui tenir opcions formatives.