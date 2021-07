Les exportacions gironines van seguir pujant durant el mes de maig i ja superen els 2.750 milions d’euros acumulats en els cinc primers mesos de 2021. Les xifres del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme certifiquen la bona marxa de les vendes estrangeres de les firmes provincials, que després d’un petit sot a principis d’any estan tornant a registrar valors màxims, tot i que amb una lleugera frenada respecte al mes anterior. Les exportacions intermensuals van créixer un 0,4% i van arribar als 561,2 milions d’euros, una dada que modera el creixement de l’abril respecte al març però que manté la dinàmica positiva. Més evident és la recuperació d’un any per l’altre: el creixement respecte al maig de l’any passat va ser del 28%, dada que cal matisar per la situació econòmica de dures restriccions per la pandèmia durant els mesos de primavera del 2020.

Els números de maig no inclouen la frenada d’importació de carn de porc que la Xina ha iniciat des del mes de juny, i que pot repercutir en el saldo final de les vendes estrangeres gironines, ja que la carn és un dels principals productes exportadors de la província. En aquest sentit, de moment les càrnies van facturar 160,2 milions d’euros, gairebé 50 milions més que l’any passat. La resta del sector agroalimentari també ha experimentat crescudes respecte a l’any anterior, com també el químic (l’altra pota de l’exportació) i el de maquinària.

Pel que fa als mercats, França segueix essent el principal client (140,1 milions d’euros venuts), mentre que la Xina manté la segona posició (a l’espera de veure com afecta la frenada del porcí). Al conjunt de Catalunya les exportacions catalanes es van disparar un 58% al maig en comparació amb la mateixa dada del 2020, fins als 6.783,5 milions d’euros i es van situar pràcticament a nivells del 2019, quan aleshores les vendes a l’exterior van suposar 6.838,7 milions d’euros. Segons va recollir ACN, les exportacions catalanes continuen representant al voltant del 25% del total de l’Estat. Els principals sectors exportadors van ser els productes químics, amb 1.959,4 milions (28,3%); seguit dels béns d’equip, amb 1.133,3 milions (+64,7%) i de l’alimentació, begudes i tabac, amb 1.050 milions (+27,5%). Només aquests tres sectors sumen el 61% del total.

Tot i les restriccions causades per la pandèmia l’any passat, les exportacions del maig del 2021 se situen només un 0,8% per sota de les registrades al maig del 2019, quan encara no hi havia pandèmia.

Pel que fa a les importacions al maig, van créixer un 53,3%, fins als 7.389,8 milions d’euros, i que representen el 27,3% del total a l’Estat, segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Pel que fa al període acumulat des del gener d’aquest any, les exportacions han crescut un 27,6%, en comparació amb el mateix període del 2020. En total, les vendes a l’exterior han sumat 32.591,7 milions d’euros. Els principals sectors exportadors també han estat els productes químics, amb 9.468.6 milions d’euros, un 16,6% més; els béns d’equip, amb 5.479,7 milions d’euros, un 33% més; i alimentació, begudes i tabac, amb 4.802,1 milions d’euros, un 12,4% més.

Augment estatal

Les exportacions arreu d’Espanya van sumar 27.202 milions d’euros al maig, un 55,3% més que en el mateix mes del 2020, mentre que les importacions es van enfilar un 55,6%, fins als 27.062 milions d’euros, segons les dades del Ministeri. Pel que fa al període acumulat des del gener fins al maig, les vendes a l’estranger van créixer un 23,5%, fins als 125.351,4 milions d’euros i les importacions hi van fer en un 17,4%, fins als 129.770,9 milions d’euros.