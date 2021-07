«Hombreeeee...». Amb aquesta paraula amb el seu característic to nasal mentre llançava abraçades a l’aire en senyal de salutació a l’audiència començava generalment les seves intervencions televisives José María Gay de Liébana i Saludes (Barcelona, 6 de maig de 1953), economista mediàtic i divulgador, mort a Barcelona als 68 anys després d’una llarga malaltia.

Doctor en Economia i Dret, Gay de Liébana, reconegut conferenciant i famós comentarista en diversos mitjans de comunicació, no ha pogut superar la malaltia que l’afectava des de fa temps, segons van confirmar fonts de la Universitat de Barcelona de Barcelona (UB), en la qual era docent.

Era conegut com a analista econòmic, amb to molt divulgatiu, com un Alfredo Amestoy (presentador del «35 milions d’espanyols» a la TVE dels anys 70) del segle XXI. Gay de Liébana exercia de professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona des de 1981 i era acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors. Explicava les qüestions econòmiques de forma molt didàctica, per arribar al màxim d’audiències, la qual cosa li va obrir la porta de les tertúlies i intervencions en els mitjans de comunicació i arribar a ser conegut com l’«economista indignat» o «el catedràtic del sentit comú». Podria dir-se que va arribar a ser un dels economistes més mediàtics.

Autor de nombrosos llibres, participava habitualment com a comentarista en diversos programes de televisió i ràdio, i escrivia en premsa, revistes i publicacions especialitzades. Col·laborava actualment amb mitjans com la Cope, La Vanguardia i La Sexta.

Tenia dues passions que conreava per igual i fins i tot interrelacionava: l’economia i el futbol −era seguidor de l’Espanyol. Va escriure símils i comparacions en infinitat d’articles i en incomptables xerrades. Li agradava provocar. «Si les estadístiques del futbol hi són per trencar-se, les previsions econòmiques hi són per incomplir-se», afirmava. En una de les seves ponències organitzada per l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf), de la qual formava part, no va dubtar a començar amb una frase contundent: «Aquest és un país de xoriços. I ho dic amb tots els respectes». Tenia obsessió pel dèficit i el deute. De fet va ser dels primers a alçar la veu en aquest sentit abans de l’esclat de la crisi de 2008, quan l’economia encara marxava amb una velocitat de creuer molt elevada.