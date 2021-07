El sector carni ha reivindicat la seva rellevància després de la polèmica sobre el consum de la carn generada entre els membres de la coalició del Govern espanyol. Aquest és el quart sector industrial i el principal sector agroalimentari de Catalunya, amb un pes del 21,6% del PIB industrial i del 4% del PIB de tota Catalunya. Així mateix, ocupa unes 34.000 persones i produeix més de 2,5 milions de tones de carn a l’any. El 2020, la producció càrnia a Catalunya va créixer un 5%. L’espècie porcina és la que va registrar millors dades, amb un augment del 6,8% i un pes del 80% del total de producció. Les vendes a l’exterior van arribar a 4.592 milions d’euros, un 13,9% més que 2019. El sector carni català representa també el 32% del sector alimentari espanyol.

En volum, l’increment de les exportacions de carn ha estat d’11,68% el 2020, amb 1.851.339 tones, segons dades de PRODECA. Entre les diferents espècies, el porcí representa el 66,18% del valor d’exportació del sector i el 26,58% del valor total de les exportacions. Aquest sector ha crescut un 15,19%, especialment gràcies a les exportacions a la Xina, que es converteix en el primer mercat superant a França i el Japó. Aquest increment del porcí contribueix positivament a la taxa de variació anual de les exportacions en un 56%.

Per la seva banda, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va considerar que la resposta del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a la polèmica que va encetar el ministre de Consum, Albert Garzón, demanant frenar el consum de carn, no va ser «adequada» per un president de Govern. Sánchez va dir que un bon filet al punt era «imbatible». En una entrevista a TV3, Jordà va remarcar que el problema de les emissions de gasos no és «exclusiu» de la ramaderia però sí que ha reconegut que a Catalunya hi ha massa explotacions intensives. Per això va apostar per potenciar les petites explotacions i va afegir que gràcies al nou decret d’ordenació ramadera que s’aprovarà «en breu» es podran limitar els caps de bestiar a les granges. Les paraules del ministre Garzón apostant per reduir el consum de carn van generar la setmana passada una allau de crítiques per part de les organitzacions agràries i ramaderes d’arreu de l’Estat. Al seu torn, el president espanyol també va contradir el seu ministre defensant la qualitat dels bons filets al punt. Sobre això, la consellera Jordà va dir que la resposta de Sánchez no va ser adequada i va defensar que s’ha de menjar de tot, de manera equilibrada, i també va assegurar que abans potser es menjava massa carn vermella.

En qualsevol cas, Jordà va apostar per consumir productes de proximitat i va afegir que el model català és el de les petites explotacions familiars. Malgrat tot, va reconèixer que encara hi ha massa explotacions ramaderes intensives i per això va recordar que en breu la llei les limitarà perquè cal «evitar que puguin créixer els caps de bestiar a les granges».

Per la seva banda, JARC va exigir una rectificació pública al ministre de Consum, Alberto Garzón, per les seves declaracions. JARC subscriu la carta oberta al ministre signada per les interprofessionals del sector, en la qual rebaten els arguments utilitzats per Garzón ja que «estan basats en informacions esbiaixades sobre la producció de carn i els suposats efectes en la salut provocats pel seu consum», segons l’organització agrària.