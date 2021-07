Fitch Ratings millora la nota de Catalunya, que passa de BB a BBB amb una perspectiva «estable». Així ho recull la darrera actualització publicada per l’agència de qualificació de crèdit sobre Catalunya, amb data 16 de juliol. Fitch justifica la millora perquè considera que els indults concedits als presos independentistes el juny passat així com el «compromís renovat» del govern espanyol i l’executiu català per abordar el conflicte són un «clar signe» d’una cooperació millor. Tot plegat porta l’agència de a restablir la qualificació BBB per a Catalunya, una nota que va perdre el 2015. El president del Govern, Pere Aragonès, va celebrar la millora. «Fitch recupera el grau d’inversió per a la Generalitat», va dir en una piulada.