Els interessos aplicats en una targeta revolving tornen a portar a Wizink Bank davant de la Justícia. Concretament, en aquesta ocasió ha estat el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de La Bisbal d’Empordà el que ha dictat en contra de l’entitat obligant-lo a retornar a l’afectat un total de 47.763 euros, dels quals s’eliminarà un 11.563 euros en concepte de deute pendent.

Una sentència que tanca l’angoixant situació que ha viscut L.C.R, veí de Girona durant més de 20 anys. I és que va ser l’any 2000 quan un comercial li va oferir la targeta revolving de Wizink Bank, sense explicar-li molt més que les facilitats que li oferia a l’hora de fer pagaments amb aquesta. «No em va detallar a penes res de com funcionava la targeta i, molt menys, sobre els interessos que se m’anaven a aplicar», afirma L.C.R.

Uns interessos que, com recull la sentència, els marcava un TAE del 24,6% i que van fer que, amb el pas del temps i malgrat abonar mensualment i de manera puntual totes les quotes fixades, el deute d’aquest veí de Girona a penes s’amortitzés.

A més i segons es recull en el fallo del Tribunal, la informació relativa a aquests interessos estava redactada en el contracte «amb una lletra tan petita que es feia gairebé impossible la seva lectura». Per això i animat per les cada vegada més freqüents sentències en contra de Wizink Bank pels usuraris interessos de les seves targetes revolving, L.C.R es va decidir a actuar contra l’entitat, presentant una reclamació a través dels advocats especialistes en targetes revolving, Reclama Por Mí.

Ara el Jutjat ha condemnat a Wizink a retornar tots els imports abonats pel client que no suposin la quantitat finançada, un total de 47.763 euros. «Com veiem, les targetes revolving amaguen el drama de moltíssims consumidors que es veuen embolicats en un deute gairebé infinit al llarg dels anys pels interessos que s’apliquen en aquesta mena de producte financer», explica Javier Moyano, COO de Reclama Por Mí.

«El TAE que s’aplica en la majoria de les targetes revolving, com és la d’aquest cas concret de Wizink, respon directament a la usura, desgraciadament, un pràctica encara present en els nostres dies per part d’algunes entitats financeres», afegeix.

Una situació de la qual, com el propi L.C.R. afirma «no és possible sortir per un mateix; no hi ha manera de negociar amb l’entitat ni d’aconseguir acabar amb el deute si no és presentant una reclamació».

«Hi ha raons més que suficients per a actuar. Des de Reclama Por Mí considerem que aquest tipus de targetes són absolutament opaques, amb interessos usurers els tribunals estan donant la raó al consumidor. Per això, aconsellem a tot aquell que estigui sofrint aquesta situació que es posi en mans d’especialistes i reclami. És l’única manera de sortir del bucle d’endeutament que suposen les targetes revolving», afegeix Moyano. La plataforma vol també recalcar que aquestes clàusules abusives no prescriuen. És a dir, «els afectats que han tingut una targeta revolving encara són a temps de denunciar la seva situació.